渡辺満里奈「いつも違う髪型」マッシュ風ショートにイメチェン 横顔ショットに反響「可愛すぎる」
【モデルプレス＝2025/09/04】タレントの渡辺満里奈が、4日までにオフィシャルブログを更新。マッシュ風ショートヘアにイメチェンしたことを報告し、ファンから反響を呼んでいる。
【写真】渡辺満里奈「いつも違う髪型」大胆イメチェンした姿
2日、「ヘアカット」と題してブログを更新した渡辺。絵文字を交えながら「髪、切りました。いつも違う髪型」とつづり、「マッシュっぽくしました」と新ヘアスタイルを公開。すっきりとしたシルエットで首元が際立つ横顔ショットで、大人の上品さと可愛らしさが同居する仕上がりとなっている。
これまでも、髪型を変えるたびにブログ等で報告してきた渡辺。この投稿にもファンからは「何着てもどんな髪型してもかわいい」「すっきりして明るい感じですね」「めっちゃ似合う！」「可愛すぎる」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）
