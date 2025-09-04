¥¥ó¥×¥ê±ÊÀ¥Î÷¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦À¾ÈªÂç¸ã¤¬°û¤ß²ñ¤ÇÈäÏª¤¹¤ë³Ú¶Ê¹ðÇò¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥¥ì¥¥ì¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/04¡ÛKing ¡õ Prince¤Î±ÊÀ¥Î÷¤¬¡¢3Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¼«¿È¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¸¥ª¡Ö±ÊÀ¥Î÷¤ÎRadioGARDEN¡×¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡¿Ëè½µ¿åÍË24¡§05¡Á24¡§25¤´¤í¡Ë¤Ë½Ð±é¡£±ÊÀ¥¤¬¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÀ¾ÈªÂç¸ã¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¾ÈªÂç¸ã¡Ö¿·¡¦Ë½¤ì¤óË·¾·³¡×¤Ç½é¤Îñþ»ÑÈäÏª
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¡ÖÀ¾ÈªÂç¸ã¤¯¤ó¤¬¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç¡ØÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤È¤¤Ë¸µµ¤¤ò¤¯¤ì¤ë¶Ê¡Ù¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÎ÷¤È¤´¤Ï¤ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤éËè²ó¤³¤Î¶Ê¤ò²Î¤¦¤è¡£ÅÐ¾ì¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤Í¡Ù¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ÆÎ®¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¶Ê¡¢Î÷¤¯¤ó²¿¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¥á¡¼¥ë¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£
±ÊÀ¥¤Ï¡Ö¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥Ð¡ª¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¡¢¤½¤ì¤¬Àµ²ò¤È¤ï¤«¤ë¤È¡ÖÍ¾Íµ¤Ç¤¹¤è¡ªËè²ó¤³¤ì¡ª°ì½ï¤Ë°û¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é²Î¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢Âç¸ã¡×¤ÈË½Ïª¡£Ëè²ó¸Ä¼¼¤Î³°¤Ë½Ð¤ÆËÁÆ¬¤ÎÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó¤«¤é¤ä¤ë¤½¤¦¤Ç¡ÖÅÐ¾ì¤¹¤ë´°àú¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¸Ä¼¼¤Î¥É¥¢¤ò³«¤±¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÀ¾Èª¤Î¹ÔÆ°¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
±ÊÀ¥¤Ï¡ÖËè²ó¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£½é¤á¤Æ¸«¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï¡Ø¤ä¤Ð¤¤¤Í¡ª¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª¤â¤í¤¤¤ä¤ó¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¤È¤¤Î²¶¤Î´é¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¿¿´é¤Ç¤¹¤«¤é¡£¡Ø¤Þ¤¿¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¹ðÇò¡£À¾Èª¤ÏËè²ó¿·Á¯¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢±ÊÀ¥¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥¥ì¥¥ì¡¢¥À¥ó¥¹¤¬¡£¥Æ¥Ã¥Ñ¥ó¡£¤½¤³¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢±ÊÀ¥¤Ï¤½¤Î¤È¤¤Ë¡ÖÌÛ¤Ã¤Æ¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë°û¤ó¤Ç¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£±ÊÀ¥¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥È¥í¤È´ÖÁÕ¤â¤¹¤´¤¤Ä¹¤¤¤«¤é¡£¡Ø¥ª¥ì¡ª¡Ù¤È¤«¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Ëè²ó¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì½ï¤Ë¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¸À¤ï¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¾õ¶·¤òÀâÌÀ¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤³¤Ï²¶¤â¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤±¤É¡£¤Ê¤ó¤«ÊÊ¤Å¤¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤Ê¤ó¤Ê¤é²¶¤À¤±¸À¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤â¤¢¤ë¤«¤é¡£½é¿´¼Ô¤Ï¡Ø¥ª¥ì¡ª¡Ù¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À³Ú¤·¤ó¤Ç¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢²¶¤â¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡±ÊÀ¥Î÷¡¢À¾ÈªÂç¸ã¤È¤Î°û¤ß¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¹ðÇò
