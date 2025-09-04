日本コロムビアは、昭和の名曲50曲をプリセットした、蓄音器型の音楽プレーヤー「昭和レトロフォン〜東京ブギウギモデル〜」を2025年9月3日（水）に発売しました。実売価格は2万7500円（税込）。

「昭和レトロフォン〜東京ブギウギモデル〜」

記事のポイント 昭和初期の名曲の数々が収録されたスピーカー付き音楽プレーヤー。シニアに喜ばれる楽曲が揃っているので、敬老の日のプレゼントに最適です。操作が簡単なのもうれしい。

本製品は、2024年2月に通信販売限定にて発売されたところ、好評で各方面から通信販売以外での取り扱いの要望があり、昭和100年の節目となる2025年の記念商品として全国発売される運びとなりました。

国産蓄音器第1号のニッポノホン35号を模した、手のひらサイズの蓄音器型再生プレーヤーで、銅製のラッパがスピーカーとなり出力されるサウンドは、蓄音器のあたたかな音質特性を再現。まるで当時のSP盤を聴いているかのような昭和レトロなサウンドで、あの頃へとタイムスリップさせてくれます。

↑東京ブギウギのSP盤を再現（レコードの再生はできません）

また美しく高級感ある木目調の筐体は、インテリアにも最適。

収録されている楽曲は戦前戦後の不滅の名曲50曲を、本人歌唱で当時の音に限りなく近い音で収録しており、笠置シヅ子、淡谷のり子、藤山一郎、伊藤久男、美空ひばり等々、歌謡史に残る名曲の数々を楽しむことができます。

また、見やすいB5サイズの歌詞集も付属しており、名曲を聴きながら歌詞を追いかけることもできます。

さらに外部入力機能として3.5mmミニピンプラグの入力端子（別売）を用いれば、お手持ちの再生機器と接続して、様々な音楽をレトロサウンドで楽しむこともできます。

↑外部入力も可能。

また一般的に販売されているBluetooth受信機（別売）と接続すれば、スマートフォンのミュージックライブラリーにある音楽を、蓄音器のラッパからのあたたかい音で楽しめます。



操作もシンプルで、シニア層でも分かりやすい日本語表記となっています。

↑シンプルな操作でシニア世代にも使いやすい。

■内蔵音源一覧（収録曲 全50曲 全曲モノラル 約167分）

1 東京ブギウギ / 笠置シヅ子

2 別れのブルース / 淡谷のり子

3 ラッパと娘 / 笠置シヅ子

4 恋のステップ / 笠置シヅ子

5 センチメンタル・ダイナ / 笠置シヅ子

6 雨のブルース / 淡谷のり子

7 アイレ可愛や / 笠置シヅ子

8 ヘイヘイブギー / 笠置シヅ子

9 買物ブギー / 笠置シヅ子

10 ジャングル・ブギー / 笠置シヅ子

11 ホームラン・ブギ / 笠置シヅ子

12 青い山脈 / 藤山一郎、奈良光枝

13 リンゴの唄 / 並木路子、霧島 昇

14 港町十三番地 / 美空ひばり

15 湯の町エレジー / 近江俊郎

16 あこがれの郵便馬車 / 岡本敦郎

17 あざみの歌 / 伊藤久男

18 山小舎の灯 / 近江俊郎

19 高原列車は行く / 岡本敦郎

20 水色のワルツ / 二葉あき子

21 長崎の鐘 / 藤山一郎

22 君の名は / 織井茂子

23 白い花の咲く頃 / 岡本敦郎

24 懐しのブルース / 高峰三枝子

25 三百六十五夜 / 霧島 昇、松原 操

26 悲しき口笛 / 美空ひばり

27 夜のプラットホーム / 二葉あき子

28 イヨマンテの夜 / 伊藤久男

29 悲しき竹笛 / 奈良光枝、近江俊郎

30 赤い靴のタンゴ / 奈良光枝

31 旅の夜風 / 霧島 昇、ミス・コロムビア

32 誰か故郷を想わざる / 霧島 昇

33 名月赤城山（ｾﾙﾌｶﾊﾞｰ） / 東海林太郎

34 支那の夜 / 渡辺はま子

35 東京ラプソディ（ｾﾙﾌｶﾊﾞｰ） / 藤山一郎

36 湖畔の宿 / 高峰三枝子

37 南から南から / 三原純子

38 一杯のコーヒーから / 霧島 昇、ミス・コロムビア

39 青い背広で（ｾﾙﾌｶﾊﾞｰ） / 藤山一郎

40 小雨の丘 / 小夜福子

41 船頭可愛いや / 音丸

42 酒は涙か溜息か / 藤山一郎

43 影を慕いて / 藤山一郎

44 サーカスの唄 / 松平 晃

45 赤城の子守唄（ｾﾙﾌｶﾊﾞｰ） / 東海林太郎

46 丘を越えて / 藤山一郎

47 急げ幌馬車 / 松平 晃

48 宵待草 / 高峰三枝子

49 恋はやさし野辺の花よ / 田谷力三

50 蘇州夜曲 / 霧島 昇、渡辺はま子

日本コロムビア 「昭和レトロフォン〜東京ブギウギモデル〜」 発売日：2025年9月3日 実売価格：2万7500円（税込）

