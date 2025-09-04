TBSアナウンサー・良原安美、美脚全開のミニスカショットに反響「スタイル抜群です」「キュートで脚もキレイ」
TBSアナウンサーの良原安美が4日までにインスタグラムを更新。オフショットでミニスカート姿を公開すると、ファンから反響が寄せられた。
【別カット】良原安美、アフタヌーンティーにはしゃぐ姿もかわいい（ほか2枚）
良原が「9月になってしまった！！」と投稿したのはプライベートを撮影したオフショット。複数公開されている写真には、ミニスカート姿でカメラに微笑みかける姿や数年ぶりに訪れたというアフタヌーンティーを愉しむ様子が収められている。
彼女のミニスカート姿にファンからは「スタイル抜群です」「キュートで脚もキレイ」「とっても可愛いくて素敵」などの声が集まっている。
■良原安美（よしはら あみ）
1995年10月9日生まれ。神奈川県出身。大学卒業後の2018年4月、TBSにアナウンサーとして入社。同局の『Nスタ』、『サンデー・ジャポン』に出演している。
引用：「良原安美」インスタグラム（@yoshiharaami）
