チャンネル登録者数409万超の人気YouTuber「水溜りボンド」のトミーさんが、2025年8月31日に個人YouTubeを更新。体重を公開し、1週間のダイエットに挑戦した。

「3食以上食わないようになったのがデカかった」

トミーさんは3年前の2022年11月、インスタグラムで「痩せたら相方が写真撮ってくれました」として、写真を公開していた。

25年8月31日のYouTubeでは、その時の写真を「僕が一番痩せてた時の写真」として改めて紹介し、「別人」だと自虐した。

「どうだろう？ だいたい50キロくらいかな」とつぶやきながら体重計に乗ると、95.65キロという結果に。トミーさんは「（一番痩せていた頃より）プラス30キロぐらいってことですかね」と明かし、「ダイエットしていこうと思います」と宣言した。

方法は、3食中2食を冷凍弁当に置き換え、無理のない運動も行った。「こういう生活すると、お酒の量も減るし、なんか規則正しくなってる気もする」といった変化もあった。

この間に仕事で北海道を訪れたり、食レポのためにダイエット食ではない食事をすることもあったが、1週間後の体重は94.6キロという結果に。

トミーさんは1週間をこう振り返った。

「ダイエット系の動画の中で1キロ減りましたが、すごいかどうかは別として、1週間マジで我慢してない。強いて言えば、今まで間食多かったのが、この企画をやることによって3食以上食わないようになったのがデカかったかなとは思います」

「いつもが不摂生すぎるからっていうのもあるけど、かなり健康的な生活できたなと思います」