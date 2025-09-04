「ＩＷＧＰ女子王者」Ｓａｒｅｅｅ、彩羽匠との「スパーク・ラッシュ」で初代タイガーマスク「ＳＳＰＷ」初登場…９・１１後楽園「全カード」決定
初代タイガーマスクの佐山サトルが主宰する「ストロングスタイルプロレス」（ＳＳＰＷ）は４日、ＩＷＧＰ女子王者の“太陽神”Ｓａｒｅｅｅがマーベラスの彩羽匠との「スパーク・ラッシュ」でＬＬＰＷ―ＸのＮＯＲＩ、ＳＥＡｄＬＩＮＮＮＧの光芽ミリアと対戦することを発表した。
ＳＳＰＷにレギュラー参戦しているＳａｒｅｅｅは、彩羽との「スパーク・ラッシュ」では初登場。今後、ジャガー横田＆藪下めぐみが持つ同団体女子タッグ戦線に絡んでくるか注目の一戦になる。
さらにマリーゴールドのＭＩＲＡＩが６月の大会に続き参戦し本間多恵と組んで櫻井裕子、叶ミクと対戦も発表した。これにより大会が一週間後に迫りようやく全７試合が決まった。
◆９・１１後楽園全対戦カード
▼メインイベント レジェンド選手権試合 ６０分１本勝負
王者・船木誠勝 ｖｓ 挑戦者・黒潮ＴＯＫＹＯジャパン
▼タッグマッチ ３０分１本勝負
スーパー・タイガー、竹田誠志 ｖｓ 村上和成、川村亮
▼６人タッグマッチ ３０分１本勝負
間下隼人、関根“シュレック”秀樹、洞口義浩 ｖｓ 大仁田厚、雷神矢口、リッキー・フジ
▼タッグマッチ
タイガーマスク、ＳＵＧＩ ｖｓ 日高郁人、阿部史典
▼６人タッグマッチ
スターライト・キッド、ジャガー横田、藪下めぐみ ｖｓ 世羅りさ、柊くるみ、夏実もち
▼タッグマッチ ３０分１本勝負
Ｓａｒｅｅｅ、彩羽匠 ｖｓ ＮＯＲＩ、光芽ミリア
▼タッグマッチ ２０分１本勝負
本間多恵、ＭＩＲＡＩ ｖｓ 櫻井裕子、叶ミク