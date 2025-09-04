◆米大リーグ ブルワーズ６―３フィリーズ（３日、米ミルウォーキー州＝＝アメリカンファミリーフィールド）

フィリーズのカイル・シュワバー外野手（３２）が３日（日本時間４日）、敵地・ブルワーズ戦に「２番・指名打者」でフル出場し、３打数無安打、２三振２四球で本塁打は出なかった。

初回１死走者なしの１打席目は、先発左腕・キンタナの前に見逃し三振。カウント２―２から最後は内角低めの際どいコースのシンカーに手が出なかった。５点を追う３回２死一塁の２打席目はフルカウントから四球。５点を追う５回１死一、三塁のチャンスでは空振り三振に倒れた。３点差となった７回１死一塁の４打席目は左腕のアシュビーから四球を選んだが得点にはつながらなかった。３点を追う９回の５打席目は、２死二塁で迎えたが、左腕・ケーニングに二ゴロに打ち取られて最後の打者となった。

シュワバーは８月２８日（同２９日）の本拠地・ブレーブス戦では圧巻の１試合４本塁打で一気に４６、４７、４８、４９号を放ったが、その後は５試合連続で本塁打なし。自身初の大台となる５０号を前に足踏みとなっている。ナ・リーグ本塁打王争いで２位の４６本を放っているドジャース・大谷翔平投手（３１）は、この日の敵地・パイレーツ戦で５打数２安打ながら本塁打は出ず、変わらず３本差となった。