これまで別メニューでの調整が続いていた

日本代表MF三笘薫が9月3日、アメリカ・バークレーで国際親善試合メキシコ戦（現地時間6日／オークランド）への自身のコンディションについて言及した。

練習後に取材に対応。前日までトレーニングをフル消化していなかった三笘は、この日「メニュー的には全部やっています」とし、右膝にはテーピングを巻いていたが「大丈夫」と強調した。

練習初日から1人別メニューで調整。前日2日は一部合流し、約30分で切り上げた。この日はテーピング姿で練習に参加。冒頭15分のみが公開されたが、三笘自身が「メニュー的には全部やっています」と明かした。

三笘は3月シリーズ以来、半年ぶりの招集。今回はMF中村敬斗が選外で、左ウイングバックは三笘に加え、FW前田大然らがプレーするとみられる。コンディションが懸念されるが「大丈夫です、大丈夫です」と強調。強豪メキシコ戦に向けて「戦術的なところをしっかりと成功しないといけないと思います」と気を引き締めた。（FOOTBALL ZONE編集部・小杉 舞 / Mai Kosugi）