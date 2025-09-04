賀来千香子、グッドエイジャー賞で芸能界入り経緯 初スカウトは「小学校6年生」
俳優の賀来千香子（63）が9月3日、都内で開かれた『第23回グッドエイジャー賞』授賞式に出席した。
同賞は日本メンズファッション協会が主催し、今年で23回目。「活きいき・楽しく・かっこよく」をスローガンに、人生を充実させている著名人や実業家を「グッドエイジャー」として顕彰している。
授賞式のトークセッションに登壇した賀来は、外見にまつわるエピソードを披露した。芸能界入りのきっかけについて「最初にスカウトしていただいたのは、小学校6年生のときでした。中学校の校舎を見に行った帰りに、山手線で声をかけられたのです」と明かした。当時、同行していた母親とは「『モデルの業界も人が不足しているんだね』と笑って話しただけでした」と振り返り、現実味のない出来事として受け止めていたという。
スカウト秘話はほかにもある。高校1年生の頃には「表参道を歩いていたら、8人くらいの方にスカウトされました」と語り、当時の"スカウトブーム"を背景に、何度も声をかけられた体験を明かした。最終的には、根気強く声をかけてきた女性スカウトの熱意に心を動かされて芸能界入りを決意したが、「両親は大反対でした」と、反対を押し切ったことも明かした。
輝きを保つ秘訣については「ユーモアのセンスでしょうか。昭和のギャグやダジャレが好きです」と笑顔で回答。実際に「よっこいしょういち」と昭和のダジャレを披露し、会場を和ませた。「ユーモアを挟むと、相手との心が通じる感じがする」とも語り、コミュニケーションにおける笑いの大切さを強調した。
今後挑戦したいこととしては「ピックルボールに興味があります」と新たなスポーツへの関心を示した。ピックルボール（テニス、バドミントン、卓球を組み合わせたスポーツ）について、「硬式テニスはけがが怖いので、より小さなコートでできるピックルボールに挑戦したい」と説明。「ピックルボールができる場所があれば教えてください」と呼びかけるなど、年齢を重ねても衰えない好奇心をのぞかせた。仕事面では「朗読の仕事にも挑戦してみたい」と新たな分野への意欲も語った。
なお、今年の受賞者は、賀来を含め6人。俳優の陣内孝則（67）、歌手の麻倉未稀（65）らも受賞した。
▲ グッドエイジャー賞を受賞した賀来千香子