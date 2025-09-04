〈藤井聡太がスポンサーとの“接待将棋”で“まさかの鬼手”!? 師匠も思わず厳しく叱りつけ……〉から続く

将棋界を牽引する若き天才、藤井聡太七冠。その師匠である杉本昌隆八段が、“最強すぎる弟子”のエピソードをはじめ、楽しくトホホな日常を「週刊文春」で綴った大人気エッセイ集の第2弾『師匠はつらいよ2 藤井聡太とライバルたち』（文藝春秋）。

9月4日に開幕した第73期王座戦五番勝負で、藤井七冠は伊藤匠叡王の挑戦を受けている。2024年の叡王戦で敗れ、八冠独占の一角を崩された宿命の相手だ。当時のエッセイ「彼も人なり」（2024年7月11日号）を転載する。



（段位・肩書などは、誌面掲載時のものです）

◆◆◆

「藤井聡太八冠陥落」「254日天下」負けてニュースになる存在

彼も人なり我も人なり。

これは、同じ人間なのだから人にできて自分にできないはずはないという意味。自分を励ましたいときに思い出す言葉だ。なお私は前半の「彼も人なり」だけを意識して使うことがある。

「あの人は機械のように精確だけど、やはり人なので」

どんなに技術が優れた人でも疲れるし、調子が悪い日もある。当然のことだ。

6月20日、将棋界に激震が走った。フルセットまでもつれ込んだ第9期叡王戦第5局で挑戦者の伊藤匠七段が藤井聡太叡王（八冠）に勝利。八冠の一角を崩すとともに、初タイトルの栄冠に輝いたのだ。

対局終了後、あらゆるメディアがこのビッグニュースを流す。

「藤井聡太八冠陥落」

「254日天下」

このセンセーショナルな見出しは何事だ？ 陥落ってあなた、政権交代や紛争の首都陥落レベルなの？ 254日の天下って長いし、しかも客観的に見て今も天下だろうし……。

藤井七冠（この肩書はまだ慣れない）はもはや負けてニュースになる存在ということ、超一流の証だ。でもタイトル戦のたった一度の失冠でこの表現はさすがに気の毒だなあ。

なお私、毎年の公式戦では殆どを予選で陥落するが全く記事にならないぞ。

師匠が綴る、敗れた弟子への温かな想い

それにしても伊藤七段は強かった。特に形勢が苦しくなってからの粘りが素晴らしく、今回はタイトルへの思いが藤井叡王を上回っていたように思う。

とは言え、今回の藤井叡王の才気迸る将棋もまた素晴らしかった。この才能は現将棋界では間違いなく一番で、決して揺るがない。

また藤井七冠は昨年八冠を獲得して以来、常にこう言っている。

「面白い将棋をお見せしたい」

それは自分で新しい形を作り出したいという意味もあるだろう。実際、今回の叡王戦第2局などは、開始早々に未知の局面に踏み込む藤井叡王の姿が見られた。

それだけ伊藤七段が手強いとも言える。同じ戦型は何度も通じないという、現代将棋の進化の早さもあるだろう。いずれにせよ挑戦し続ける藤井七冠。勝負はこれからだ。

伊藤七段に「ありがとう」とお礼を言いたい

将棋界のみならず、世の中の大きな関心事となった今回の叡王戦。藤井七冠の地元、瀬戸市のスーパーでは、叡王戦決着の翌日も「聡太八冠応援セール」で「8」にちなんだ応援をしたそうだ。飛騨牛100グラム888円、卵ひとパック88円……。

七冠から八冠に返り咲いてほしいという期待が込められている。しかし消費者は、ここで決して邪な考えを持ってはいけない。

「しばらくの間は77円セールで……」

ああ何という不謹慎さ。しかし人々の日常生活にも大きな影響を与える藤井七冠は本当に大変だ。

敗戦だが失敗ではない。またライバルの出現は自分の成長を促してくれる。21歳の成長期にこれを体験できたのは本当に幸運だったと私は思う。その意味で私は伊藤七段に「ありがとう」とお礼を言いたい。

藤井も人なり、だがその才能に一点の曇りもなし。

ファンの方は安心していただきたい。

