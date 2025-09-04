ロシアのプーチン大統領が自身のリムジンを個人外交に積極的に活用し、海外歴訪中にもホームアドバンテージを得ていると米ニューヨーク・タイムズが3日に報道した。

プーチン大統領は1日、中国・天津で開かれた上海協力機構（SCO）首脳会議でインドのモディ首相を自身のリムジン「アウルス」に乗せて45分間の非公開会談を行った。プーチン大統領は3日にも北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長をリムジンに乗せ2人の関係性を誇示した。ロシア大統領府は2回の同乗を積極的に広報した。

プーチン大統領はアウルスを首脳外交に積極的に活用してきた。昨年モスクワを訪問したアラブ首長国連邦のムハンマド大統領を乗せ、2018年にはエジプトのシシ大統領を乗せた。昨年2月には金正恩委員長に誕生日プレゼントに贈り、数カ月後に平壌（ピョンヤン）を訪問した際には金委員長と交代しながら運転した。

大統領専用車のアウルスは2013年に開発が始まり2018年に完成した。ドイツのポルシェとボッシュがエンジン開発を支援したこの車は、「ロシアのロールスロイス」と呼ばれた。プーチン氏が2018年に大統領に復帰した際に初めて使われ、同年プーチン大統領とトランプ米大統領がフィンランドで会談する際に初めて海外に持ち出した。