²áµîºÇ°¤Î´³¤Ð¤Ä¤ÇºÒÆñ»öÂÖ¤¬ÀëÉÛ¤µ¤ì¤¿¹¾ÎÍ¡Ê¥«¥ó¥Ì¥ó¡Ë¤ÎÃù¿åÎ¨¤¬13¡¥8¡ó¤Þ¤ÇÍî¤Á¡¢À¯ÉÜ¤¬ÆÈÅç·ÙÈ÷Ç¤Ì³¤ò¿ë¹Ô¤·¤¿Âç·¿³¤·Ù´ÏÄú¤Þ¤ÇÅêÆþ¤·¤Æµë¿åºîÀï¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
3Æü¤Î´Ú¹ñÇÀµùÂ¼¸ø¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹¾ÎÍ»ÔÌ±¸ÞÊö¡Ê¥ª¥Ü¥ó¡ËÃù¿åÃÓ¤ÎÃù¿åÎ¨¤Ï¸á¸å´ð½à¤Ç13¡¥9¡ó¤È¡¢Á°Æü¤è¤ê0¡¥3¡ó¥Ý¥¤¥ó¥ÈÄã²¼¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¸á¸å¤Ë¤Ï13¡¥8¡ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸ÞÊöÃù¿åÃÓ¤Ï¹¾ÎÍ»ÔÌ±¤ª¤è¤½8Ëü¿Í¤ÎÀ¸³èÍÑ¿å¤ò¶¡µë¤¹¤ë³Ë¿´Ãù¿åÃÓ¤À¡£
¤³¤Î6¥«·î´Ö¤Î¹¾ÎÍ¤Î¹ß¿åÎÌ¤ÏÊ¿Ç¯¤ÎÈ¾Ê¬¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤388¡¥9¥ß¥ê¤Ç¡¢¿¼¹ï¤Ê´³¤Ð¤Ä¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
À¯ÉÜ¤Ï1Æü¤«¤é²ÈÄíÀ©¸Âµë¿å¤ò¼Â»Ü¤·¡¢»ÔÆâ¤Î¸ø½°¥È¥¤¥ì47¥«½ê¤È¥×¡¼¥ë3¥«½ê¡¢ÀÄ¾¯Ç¯¥«¥Õ¥§2¥«½ê¤Î±¿±Ä¤âÃæÃÇ¤·¤¿¡£³Ø¹»¤ÈÊ¡»ã»ÜÀß¤Ë¤Ï¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¤òÍ¥Àè¶¡µë¤·¤¿¡£
Åì³¤ÃÏÊý³¤ÍÎ·Ù»¡Ä£¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢ÆÈÅç¡Ê¥É¥¯¥È¡¢ÆüËÜÌ¾¡¦ÃÝÅç¡Ë³¤°è¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¿5000¥È¥óµé¡Ö»°Êö¡Ê¥µ¥à¥Ü¥ó¡Ë¹æ¡×¡Ê5001´Ï¡Ë¤òµë¿å»Ù±ç¤ËÅêÆþ¤·¤¿¡£¡Ö»°Êö¹æ¡×¤Ï¾ÃËÉ¥Ý¥ó¥×¼Ö50ÂæÊ¬¤ÎÀ¸³èÍÑ¿å600¥È¥ó¤òÀÑ¤ó¤Ç¹¾ÎÍ°Â¿Î¡Ê¥¢¥ó¥¤¥ó¡Ë²ÐÎÏÈ¯ÅÅ½êÉÖÆ¬¤ËÀÜ´ß¤·¤¿¡£Åì³¤³¤·Ù¤Ï9Æü¤Þ¤Ç¤Ë1500¥È¥óµé¡¦3000¥È¥óµé´ÏÄú¤âÅêÆþ¤·¡¢150¡Á30¥È¥ó¤òÄÉ²Ã¤Ç¶¡µë¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¶â¹¿Ô÷¡Ê¥¥à¡¦¥Û¥ó¥®¥å¡Ë¹¾ÎÍ»ÔÄ¹¤Ï¡ÖÁ´»ÔÌ±¤¬É¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¸øÊ¿¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦ºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤¹¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¸½ºß¤Þ¤ÇÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¤Ï·×3615¥È¥ó¡ÊÌó199ËüËÜ¡Ë¤Ç¡¢4Æü¤«¤éÍ¸¡¦ÌÌ¡¦Æ¶Ã±°Ì¤ÇÇÛÉÕ¤µ¤ì¤ë¡£ÂÎ¤¬ÉÔ¼«Í³¤Ê¹âÎð¼Ô¤È¾ã³²¼Ô¤Ë¤Ï¿¦°÷¤¬Ä¾ÀÜÆÏ¤±¤ë¡£
Ãù¿åÎ¨¤Ï¸½ºß¤âÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÀ¶ÈÍÑ¿å¤Î¶¡µë¤Ï¤¹¤Ç¤ËÁ´ÌÌÃæÃÇ¤·¡¢»Ô¤Ï¾õ¶·¤¬¤µ¤é¤Ë°²½¤¹¤ì¤Ð»þ´ÖÀ©¡¦³ÖÆüÀ©µë¿å¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
´³¤Ð¤Ä¤ÎÍ¾ÇÈ¤ÏÆü¾ïÀ¸³è¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹¾ÎÍÃæ±û»Ô¾ì¤Î°ìÉô¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ï¡Ö´³¤Ð¤Ä¤Î¤¿¤áµÙ¶È¡×¤È¤¤¤¦°ÆÆâÊ¸¤ò½Ð¤·¡¢½ÉÇñ¶È¼Ô¤Ï¥×¡¼¥ë¤È¥µ¥¦¥Ê¤Î±¿±Ä¤òÃæÃÇ¤·¤¿¡£°ìÉô¤Î°û¿©Å¹¤Ï±Ä¶È»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤·¤Æ»®Àö¤¤¤ò°ìÅÙ¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ½èÍý¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀá¿å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£