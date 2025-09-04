全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・神楽坂の蕎麦店『Soba dining和み』です。

ツユなしで味わう蕎麦の旨み

ひんやりと、よく冷えた十割蕎麦を水だけで食す。そんないさぎよい食べ方が「水蕎麦」だ。噛みしめれば、まずコシの強さに驚き、その後力強い蕎麦の風味が広がる。おすすめは、次にツユにつけて、さらに大根おろしを加えて食べる三段構え……なのだが、あまりのおいしさに、気づけばツユなしで半分ほど食べ終えていた。

水そば（十割）1200円

『Soba dining和み』水そば（十割） 1200円 涼しげな氷水に浸たされる。藻塩をつけても美味。ツユは濃すぎず旨みが強く、蕎麦をたっぷりとつけて食べたい

水蕎麦は、蕎麦の名産地福島県会津地方が発祥と言われる。会津在来種の蕎麦粉のみを使い、店主山崎祥平さんが渾身で打つからこその豊かな味わいだ。十割、二八のほか、赤米や食用シルクを混ぜるなど多様な蕎麦も供する。

蕎麦前は「ニシンの山椒漬け」など福島の郷土料理の他、山梨県上野原市の『ハヤリソーセージ』の白フランクなど蕎麦屋らしからぬメニューも楽しく、どれも美味。日本酒や自然派ワインでほろ酔って、絶品蕎麦で〆る幸せ。ここにあります。

『Soba dining和み』店主 山崎祥平さん

店主：山崎祥平さん「会津の絶品蕎麦を食べに来てください」

『Soba dining和み』

神楽坂『Soba dining和み』

［店名］『Soba dining和み』

［住所］東京都新宿区神楽坂3-2-31・2階

［電話］03-3267-5666

［営業時間］11時半〜14時半、17時半〜22時

［休日］月

［交通］JR総武線ほか飯田橋駅西口から徒歩4分

※画像ギャラリーでは、美容や健康に良い成分がいっぱいの「二色そば」の画像がご覧いただけます。

撮影／浅沼ノア、取材／本郷明美

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年7月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

