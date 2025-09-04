岡田紗佳、Xは半年以上アンインストール「悪口は聞きたくない」
フリーアナウンサーの森香澄、プロ雀士でモデルの岡田紗佳、さらば青春の光の東ブクロが出演するテレビ朝日系『森香澄の全部嘘テレビ』（毎週水曜 深2：17）が3日深夜に放送された。
【写真】東ブクロを囲んでセクシーポーズをする岡田紗佳＆森香澄
番組ではルームウェア姿の3人が「エゴサーチクイズ」に挑戦。SNSに書き込まれた声や偏見をもとに作られた穴埋め形式の問題に答え、最終的に得点が高い人が“エゴサ王”に輝くという企画となっている。
収録冒頭、森は「エゴサーチはたまにしますね。番組でなんか手応えがあったとき。」とコメント。岡田は「私も麻雀で勝ったときだけします。そのときだけするけど、他は一切しないです。悪口は聞きたくない。Xを半年以上アンインストールしてるから。ポストするときだけウェブからちょっと入って」と自身のエゴサ事情を明かした。
東ブクロも「年数回。なんかバレてへんかなっていうときとか。大丈夫かなっていうときに2〜3ヶ月遡ってみたりとかはするけど。でも何言われても気にしないですね、僕は。だってスキャンダルがあったとき、ネットニュースが出て、僕そのヤフコメ見ながら良いおかずにして弁当食ってましたから」と豪快に話し、森と岡田を「え、強っ!」と驚かせた。
最初の挑戦者に選ばれたのは森。「とりあえず自分のから行きたいですよね。」と意欲を見せ、問題は「森香澄ってあざといとか●●●とかいろいろあるけど、一番は●●●なとこが好き」という穴埋め形式だった。岡田が「森香澄ってあざといとかぶりっ子とかいろいろあるけど、一番は性格悪いところが好き」と答えると不正解。森は「そう思ってるんでしょ！？一回しかちゃんと会ったことないのに！」と騒ぎ、笑いを誘った。
続いて森自身は「森香澄ってあざといとか、計算高いとかいろいろあるけど一番は人に頼って生きてるとこが好き」と回答。「計算高い、人の力で生きてるとか、おっさんの金で生きてるとか思われてる。誰かに買ってもらったんですねとか言われる。全部自分で買ってるけどな」と偏見への苦悩を吐露した。
東ブクロは「森香澄ってあざといとかスタイルがいいとかいろいろあるけど一番は他の女子アナに対してあたりが強いとこが好き」と答えたが、森が「強くないわ！」と即座にツッコミ。ヒントで「スタイルがいい」と明かされると、森は「一番は気が強いところが好き」と挑戦するも不正解。最終的に岡田が「一番はメンタル強いところが好き」と答え、見事に正解した。森は「炎上してるイメージがあるけど変わらずに貫き通してる」と語り、タフな一面をのぞかせた。
【写真】東ブクロを囲んでセクシーポーズをする岡田紗佳＆森香澄
番組ではルームウェア姿の3人が「エゴサーチクイズ」に挑戦。SNSに書き込まれた声や偏見をもとに作られた穴埋め形式の問題に答え、最終的に得点が高い人が“エゴサ王”に輝くという企画となっている。
東ブクロも「年数回。なんかバレてへんかなっていうときとか。大丈夫かなっていうときに2〜3ヶ月遡ってみたりとかはするけど。でも何言われても気にしないですね、僕は。だってスキャンダルがあったとき、ネットニュースが出て、僕そのヤフコメ見ながら良いおかずにして弁当食ってましたから」と豪快に話し、森と岡田を「え、強っ!」と驚かせた。
最初の挑戦者に選ばれたのは森。「とりあえず自分のから行きたいですよね。」と意欲を見せ、問題は「森香澄ってあざといとか●●●とかいろいろあるけど、一番は●●●なとこが好き」という穴埋め形式だった。岡田が「森香澄ってあざといとかぶりっ子とかいろいろあるけど、一番は性格悪いところが好き」と答えると不正解。森は「そう思ってるんでしょ！？一回しかちゃんと会ったことないのに！」と騒ぎ、笑いを誘った。
続いて森自身は「森香澄ってあざといとか、計算高いとかいろいろあるけど一番は人に頼って生きてるとこが好き」と回答。「計算高い、人の力で生きてるとか、おっさんの金で生きてるとか思われてる。誰かに買ってもらったんですねとか言われる。全部自分で買ってるけどな」と偏見への苦悩を吐露した。
東ブクロは「森香澄ってあざといとかスタイルがいいとかいろいろあるけど一番は他の女子アナに対してあたりが強いとこが好き」と答えたが、森が「強くないわ！」と即座にツッコミ。ヒントで「スタイルがいい」と明かされると、森は「一番は気が強いところが好き」と挑戦するも不正解。最終的に岡田が「一番はメンタル強いところが好き」と答え、見事に正解した。森は「炎上してるイメージがあるけど変わらずに貫き通してる」と語り、タフな一面をのぞかせた。