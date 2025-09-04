「どうぞご賞味ください」XGのニューシングルのロゴを世界的アーティスト空山基がデザイン 9・19配信スタート
HIPHOP／R&Bガールズグループ・XGが、2025年1月23日にリリースされる1stフルアルバムからの先行配信シングル「GALA」を、9月19日にリリースする。同シングルのロゴを人体と機械の美を追求した作品で、国内外で人気を博すアーティスト・空山基がデザインしたことがわかった。
【画像】世界的アーティスト空山基がデザインしたXGロゴ
「GALA」は、個性的なシンセサイザーの音色とダンサブルなビートを基軸に、ファッションの世界を大胆に再構築するハイエナジーなランウェイ・アンセム。宇宙から降り立つようなスケール感のあるイントロから始まり、力強いラップやバイリンガルフロウ、疾走感のあるハウスリズム、映画的なサウンド演出が融合。XGならではのファッション性、パワー、グラマラスさをひとつにまとめ上げたパフォーマンストラックとなっている。
同曲のロゴおよび新たな“XG”ロゴを空山が手がけた。空山は今回のコラボレーションについて「セクシーでエレガントでさらにグラマラスに味付けしてありますので、どうぞご賞味ください」とコメントしている。
XGはワールドツアー『The first HOWL』にあわせた展示イベント『XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL” EXHIBITION』を、原宿・ラフォーレミュージアムで開催中（9月7日まで）。ツアー中に撮影された写真やステージ衣装の展示、高音質でライブ体験ができるエリア、新たな限定グッズ販売などが行われており、連日多くの来場者でにぎわっている。
