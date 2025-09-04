藤本美貴、5歳次女の絵画を披露「クオリティがすでに私を超えている」 かわいらしい絵が話題
お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春（49）の妻でタレントの藤本美貴（40）が3日、自身のインスタグラムを更新。次女（愛称：おまめちゃん／5）が描いた絵を披露した。
【写真】「クオリティがすでに私を超えている」藤本美貴の5歳次女が描いた絵
「次女の絵のクオリティがすでに私を超えている」と紹介し、作品をアップ。虹や生き物が描かれた、かわいらしい絵になっている。
この投稿にファンからは「さすが ご両親に似て絵の才能がありますね」「伸びそうな予感」「いずれはプレバトに！」などのコメントが寄せられている。
藤本と庄司は2009年7月に結婚。12年3月に長男（13）、15年8月に長女（10）、20年1月に次女が誕生している。
