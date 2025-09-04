〈「NGなしで見事にやっていましたよ」ベテラン音響監督も驚き…ユリアン・ミンツ役＝佐々木望が「銀河英雄伝説のアフレコ現場」で見せた『声優としての力量』【明田川進x佐々木望】〉から続く

『宇宙戦艦ヤマト』の古代進役や『銀河英雄伝説』のヤン・ウェンリー役――昭和から平成にかけて、多くの人気キャラクターの声優を務めた富山敬氏（1938〜1995）。

富山氏と一緒に働いてきたレジェンド音響監督、ベテラン声優の2人が語るその思い出とは？ 音響監督歴58年、新書『音響監督の仕事』（星海社）より著者の明田川進氏と佐々木望氏の対談パートを一部抜粋してお届けする。なお、本対談では『銀河英雄伝説』終盤の展開に触れているので、ご注意ください。（全2回の2回目／最初から読む）



富山敬氏が演じたヤン・ウェンリー（画像：Amazonより）

芝居でたくさん会話をした富山敬さん

――ヤンとユリアンとして長くご一緒されてきた富山敬さんとの思い出をお聞かせください。

佐々木：富山さんとは『銀英伝』の前に、私がデビューした直後のあるアニメーションでご一緒したことがありましたが、そのときはお話しする機会がほとんどなかったんですよね。その後、『銀英伝』でご一緒してからも、ゆっくりお話しさせていただいたことって、実はほとんどないんです。

挨拶をしてスタジオに入ったらすぐ収録で、待ち時間が多少あったとしても、ブースの中では先輩方も私も私語はほとんどしませんでした。富山さんは静かに台本をご覧になっていて、私も私で台本を読んでいて、その静かな時間がとても好きでした。スタジオの中で少し時間が空いたとき、その時間に演技者は何をするのかを、富山さんからは言葉でなくお姿で教えていただきました。

明田川：芝居での会話だね。

佐々木：はい、お芝居でたっくさんお話しさせていただきました。富山さんはずっとヤンでいてくださった。だから自分はユリアンのまま、ユリアンとして幸せにいられたのかなと思います。

1995年9月25日――声優・富山敬の死去

――OVA第3期でヤンが亡くなる場面は、ユリアンを演じる佐々木さんにとっても大事な話数だったと思います。収録のときのことを覚えておられますか。

佐々木：その回の台本は前の週にいただいていたんですけど、台本を読んで、収録の日が来るのがすごく嫌だったんです。当日の朝も、このシーンを何時間かあとに見て、ここに書かれたセリフを言うことになるんだと思うと気が重くて、スタジオに行きたくないなと思っていました。ヤンが亡くなることを私個人が受け入れられないと感じたんです。だから、あの日はひたすら、収録を早く終わらせて帰りたいと思っていました。画面の絵もできるだけ見ないようにしてセリフを言いました。見るとつらいので。

明田川：僕はそこまで思いつめてはいなかったけれど、やはりヤンがこんなに早く亡くなるというのは意外で、あれっという感じはありました。なおかつ現実として富山さんが録り終わったあとに亡くなるというね。アニメの収録は、これからどうなるんだろうと思いました。

佐々木：富山さんが亡くなられたと知ったとき、ただ茫然としていました。悲しいとかショックだとかという感情以前に、魂がぬけるような思いがありました。「このあいだ、ヤンが亡くなるシーンを録ったばかりなのに……」と思い返しながら、ヤンと、ヤンをずっと演じきってこられた富山さんのことを同時に考えていました。

ユリアンと私自身が同時に存在している気がして、どんどん遠ざかっていかれる富山さんとヤンの後ろ姿を私たちで見送っているような、そんな不思議な感覚がありました。

【プロフィール】

明田川進（あけたがわ・すすむ）

音響監督。1941年東京生まれ。株式会社マジックカプセル会長、日本音声製作者連盟理事。専修大学経済学科在学中の63年に虫プロダクションに入社し、67年に『リボンの騎士』で音響監督デビュー。虫プロ退社後、グループ・タックの設立に参加し、サンリオ映画部などを経て、自身が設立したマジックカプセルでの業務を本格的にスタートさせる。日本のアニメ黎明期から音の現場に携わり続け、音響監督を手がけた作品は『AKIRA』『銀河英雄伝説（OVA版）』『カスミン』『グイン・サーガ』など多数。

佐々木望（ささき・のぞむ）

声優。青二プロダクション所属。主な出演作に『幽☆遊☆白書』（浦飯幽助役）、『AKIRA』（鉄雄役）、OVA『銀河英雄伝説』（ユリアン・ミンツ役）、『MONSTER』（ヨハン・リーベルト役）、『テニスの王子様』 （亜久津仁役）、『DEATH NOTE』（メロ役）など。著書『声優、東大に行く 仕事をしながら独学で合格した2年間の勉強術』（KADOKAWA刊）。

