俳優の谷原章介が４日、フジテレビ系「サン！シャイン」で、自民党の小泉進次郎農水大臣について、不思議イメージが「ガラッと変わった」と語った。

この日は注目されている自民党総裁選前倒しの問題を報じた。前日は麻生太郎氏が派閥研修会で前倒しに署名すると発言。他にも前倒しに大きな影響を与える人物として、番組では小泉進次郎氏の名前を挙げた。

谷原は「農水省をやられて、これまで進次郎構文で、ちょっと不思議な事を言っているイメージが、ガラッと変わった。実際に動ける、状況を変えることができる」と、農水大臣になり、コメ問題などでスピード感を持って状況を変えていったことで、進次郎構文のイメージは変わったとコメント。

コメンテーターの峯村健司氏も「実行力、有権者が一番求めているという意味では、すごく変わられた」と同意だ。

谷原は有権者が自民党に対し「距離が出て、冷めている部分があると思う」と指摘し、「（トップを）コロコロ変えちゃダメ。でもつけ替えないと革新感が持てない。誰になったら自民党が変わるのか。イメージではなく組織として、実行力として。そういう人、います？」と田崎史郎氏に質問。

田崎氏は「総裁選が行われれば出てくると思いますよ」と言い「総裁選前倒しは来週月曜日に決まるとすれば、来週中に日程が決まって、告示は再来週ぐらいになる」と話していた。