アーティストのanoがきのう9月3日、自身初となる日本武道館でのワンマンコンサートを開催した。

【画像】いきなり奇声を上げ、客席にダイブも…パフォーマンスが話題になっていたアイドルグループ「ゆるめるモ！」時代のあのちゃん

その大舞台を前に彼女は、《タイミング的にはもっと早くできたかもしれないし、できたと思うんですよ。でも、なんか違うなってずっと思ってて。自分はまだ胸張って武道館に立てるアーティストじゃないって。でも、ずーっとブレずに続けてきて、（中略）1個1個のステージにちゃんと立ってきて、ようやく地に足つけて武道館に立てるって思えるところまできたことはすごく嬉しい》と音楽誌のインタビューで語っていた（『ロッキング・オン・ジャパン』2025年7月号）。

彼女の活動のコアには常に音楽があり、ひらがなの「あの」名義でタレントや俳優などとして活躍する一方で、楽曲制作やライブに力を注いできた。上記の発言からは、アーティストとして一歩一歩ステップを踏みながらここまで来たという感慨がうかがえる。

年齢は非公表…歌手、タレント、俳優として活躍

一夜明けてきょう9月4日は彼女の誕生日である。年齢非公表のため、いくつになったのかはわからないが、大きな節目とともに新しい歳を迎えたことになる。それと同時に、武道館コンサートと同タイトルの新曲「呪いをかけて、まぼろしをといて。」もリリースされた。



9月4日に誕生日をむかえた“あのちゃん”ことあの（アーティスト名義はano） ©時事通信社

今回の武道館コンサートの前夜というか当日の早朝には、ラジオのレギュラー番組『あののオールナイトニッポン0（ZERO）』（ニッポン放送）があったが、さすがに公演直前とあって生ではなく事前収録による放送だった。

これに対して昨年（2024年）2月、名古屋のZepp Nagoyaでライブを行った日は、今回とは反対にライブ後に番組があったが、このときはいつもどおり深夜3時からの生放送となった。ライブを観に行っていた筆者は、さすがにきょうの放送は収録だろうと思っていたので、彼女がライブが終わってすぐ東京にとんぼ返りして番組をやっていたのには驚いた。

当の彼女もその日の番組中のトークでは、リスペクトするバンド・クリープハイプとのツーマンライブだったのに打ち上げもせず、名古屋名物の味仙のラーメンも食べないまま、深夜3時から生放送なんて「常識では考えられない」と、同番組ではおなじみの饒舌にさらに拍車がかかり、愚痴をこぼしまくっていた。

ただし、トークはそれだけで終わらず、ライブでクリープハイプと共演できたばかりか、同バンドのボーカル&ギターの尾崎世界観がサプライズでこの時点での彼女の新曲「YOU&愛Heaven」（2024年1月リリース）をカバーしてくれ、それが本当にうれしくて、いい日だったと振り返ってもいた。

陰の部分も隠さず、ストレートに表現する

名古屋でのライブではまた、前半のクリープハイプのステージで尾崎がanoに提供した「普変」（2022年10月リリース）を彼女とともに歌った。同曲は尾崎のラジオ番組『尾崎世界観の悩みの羽』（文化放送）に出演した彼女が、自分は普通にやっているつもりなのに「変」と言われることが多くて、どうしたらいいか悩んでいると相談した流れから、「尾崎さんがそういう曲を書いてくれたら僕もみんなも救われます」と頼んだのを受けてつくられた。

anoは「普変」を「命綱のような曲」と表現し、そのあとの自身の単独ステージでも再び、その思いを込めるように歌い上げた。anoのライブを観るのは初めてだった筆者も、彼女が本当にライブを大事にしていることが実感できた。観客のなかには、彼女の歌や言葉に涙ぐむ女の子も結構いたようだ（暗がりだったのではっきり確認したわけではないけれど）。

自分の陰の部分も隠さず、ストレートに表現する彼女の言動に、救われたという人たちは少なくないらしい。アイドルグループ「ゆるめるモ！」に在籍中より、彼女に共感した「あのちゃんギャル」と呼ばれる熱狂的な女性ファンがついていたという。当時のインタビューでは、《ぼく、誰かのために生きられない人間なんですよ。だけど、そういうコたちがいなかったら今のぼくは存在していないわけだから、本当にファンの人には感謝してます。自分自身にとっても、こうして活動を続けられている理由のひとつになってるので》と語っていた（『週刊プレイボーイ』2019年3月18日号）。こうしたファンへの思いは現在も変わらない。

ハードロック好きの父、優秀な兄へのコンプレックス

そもそも彼女が音楽を拠り所とするようになったきっかけは、中学時代に不登校で引きこもりになったときにさかのぼる。

あるインタビューによれば、父がハードロック好きで、家ではいつも音楽が流れていたものの、音楽も勉強も優秀だった兄へのコンプレックスから、音楽を避けるようになったという。それがこの時期に《やることがないからネットを見るじゃないですか。すると音楽が流れてくるから、ずっと避けてたものが身近になったんです。音楽だけが寄り添ってくれたというか》と語っている（『BRUTUS』2021年12月1日号）。

ゆるめるモ！を知ったのもホームページでメンバー募集しているのを見たからだった。バンドができそうな感じだったので気になってメールしたところ、プロデューサーから返信が来る。しかし、当時は人と会うのがいやでしばらく放置していたら、それでも先方は何度もメールをくれ、とりあえずライブを観てもらうだけでもいいと言うので、彼女もようやく重い腰を上げた。

「このままでは死ぬだけだし」グループ加入はなりゆきで

プロデューサーとは初対面時、目も合わせられなかったが、「ゆくゆくはバンドとかやりたいから、入ってほしい」と熱っぽく誘われたという。通常なら面談を受けるところを、彼女だけは自分の決断次第で加入が決まっていたというから、先方にはよっぽど感じるものがあったのだろう。

本人は《自分のことなにもわからないのにそれでも、プロデューサーさんが「一緒にやりたい」って言ってくれて、求めてくれたっていうのがはじめてだったんで、たぶんうれしかったんだと思います。／それにやることが無くて、この先どうしようこのままでは死ぬだけだし。と思ってそのなりゆきで入りました》と、グループに入った経緯を説明している（「タウンワークマガジン」2016年10月5日配信）。

シャウト、ダイブ…アイドルの枠にはまらない自由さ

こうして2013年9月にゆるめるモ！に加入したものの、ほかのメンバーみたいに上手くアイドルとして活動できないので、しだいにそれをぶち壊したいと思うようになったという。ライブでは、気だるそうにステージに立ったかと思えば、いきなり奇声を上げたり客席にダイブしたりと、自由なパフォーマンスを繰り広げる。彼女いわく、《それを3年4年と続けてたら、どんどんアイドル業界も変わってきて。少し変でも大丈夫になって、パフォーマンスもシャウトもダイブなんかも普通になってき》た（『ロッキング・オン・ジャパン』2022年10月号）。ちょうど“楽器を持たないパンクバンド”を称したBiSHなど、従来のアイドル像を覆すグループが続々と出てきた頃だった。

脱退後は「もう何もやる気がなかった」

しかし、変だったことが普通になるとかえって飽きてしまい、《そういう自由なところの自由って僕はあまり魅力的に感じなくて。もういいかなって》（同上）。そんな理由もあって、2019年にゆるめるモ！を脱退する。そのあとソロ活動を始めるまでのあいだの心境を、のちに次のように明かしている。

〈《グループを抜けたあと、もう何もやる気がなかったんです。無気力な状態が続いていて。でも、無気力だけど無感情ではないから、感情だけはどんどん溜まっていく。だけど吐き出すところは何もないし、そうしてると自分が自分じゃなくなっていくというか、一時期そういう感覚に陥って。自分はやっぱり何か表現したほうがいいのかな、やってみようかなって。最初は作品をリリースしようとは思っていなかったから、誰かに聴いてもらうために書くというより、とにかく感情をどっかに出すために作ってました》（同上）〉

「ano」名義で音楽活動をまずインディーズから始めたのは、グループ脱退から1年後の2020年9月だった。翌年にはソロ活動とは別に、4人組バンド「I's（アイズ）」を結成し、ボーカル＆ギターを担当している（2024年末に解散）。

ただ、彼女が広く一般に知られるようになったのは、アーティストとしてではなく、2021年にバラエティ番組『水曜日のダウンタウン』（TBS）の一企画に起用されたあたりではなかったか。これは、同じTBSの朝の生番組『ラヴィット！』に彼女がゲスト出演してクイズで珍回答を連発し、スタジオが騒然となったというもので、翌週の『水曜日のダウンタウン』の放送で、じつは別室から野性爆弾のくっきー！ら大喜利芸人たちが答えを考え、彼女にイヤホンで指示を与えていたと種明かしされた。

本人によれば「これは絶対に面白そうだな」と思ってこの企画のオファーを引き受けたという。以来、バラエティへの出演が急増する。おそらく、テレビ関係者のあいだでは、あのは自分の求められているものを即座に理解して、きっちり笑いが取れるタレントだと認知されたのだろう。

このあたりを境として、「あのちゃん」というキャラクターが世間に定着していった。アーティスト・anoとしても2022年4月にシングル「AIDA」でメジャーデビューし、同年11月発売のシングル「ちゅ、多様性。」が翌2023年にかけて大ヒットする。これをきっかけに彼女は音楽面でも注目され、過去の曲を聴いてファンになってくれる人も増えたという。2023年暮れにはNHKの紅白歌合戦にも初出場している。

「もう二度とやらない」と決めていること

昨年（2024年）8月にリリースされたシングルで、「普変」と同じく尾崎世界観が作曲し、彼女自ら作詞した「愛してる、なんてね。」は、「ヘイトも傷もエンタメに全部書き換えてあげる」という詞で始まる。そこには、これまで傷つけられるなどした経験も、バラエティ出演も含め、さまざまな活動を通じてエンターテインメントへと昇華してきた彼女の軌跡が反映されていた。ただ、一方で彼女はこんな信条も抱いているようだ。

〈《自分の経験を全部エンタメに変えていると言いましたけど、世間にさらしているのはせいぜい10分の3くらい。非公表にしていることも多いし。特に、「消費された」と思ったものはもう二度とやらない。そういうのは嫌なので、消費されたと感じない範囲での表現をしていますね》（『日経TRENDY』2024年12月号）〉

消費されることを避けるのは、自分の気持ちを大切にしているからだ。音楽活動でも、商業的にやり過ぎたり、無理して楽曲をつくることはしないよう心がけているという。

アイドル時代からモデルや俳優にも活動範囲を広げていたが、ここ数年はこの分野でも活躍が著しい。とりわけ、浅野いにおの同名マンガを2章に分けてアニメ化した映画『デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション』（2024年）ではYOASOBIの幾多りら（ikura）と前章主題歌「絶絶絶絶対聖域」を歌うのとあわせて声優として共演し、2人ともキャラクターのイメージにハマっていると話題を呼んだ。

多方面で活動することへの本音

そうかと思えば、ドラマ『民王R』（テレビ朝日、2024年）には、総理大臣の秘書というまったく自分とはかけ離れた役で出演した。これ以前より演技の仕事について《TVは「あのちゃん」ばっかりを求められるけど、お芝居は「今のはあのちゃんになっちゃってるから、役になりきって」と言われるんで、それは面白いなって思いました。別の人になれるのはお芝居ならでは。すごい解放させてくれるし、自分じゃないものに出会ってる感じがして楽しいです》と話していただけに（『Quick Japan』vol.160、2022年5月）、挑戦しがいがあったようだ。

彼女のなかでは昔から、自分はいくつもの面でできていて、そのどれもが自分だという意識があるらしい。それは活動範囲が広がるにしたがい強くなっているようだ。これについて彼女は次のような独特のたとえで説明している。

〈《自分の考えはぶれないけど、自分自身を組み立てるものがどんどん増えていったり、パーツが外れたりするっていう感覚はあって。（中略）昔よりはっきり輪郭が見えてるところが多くなった。丸い卵があったとして、殻が何分割にも分かれているイメージというか。その殻が剥がれたりくっついたりして、すべての殻の輪郭がはっきりして、1個の卵の輪郭もより強く、割れづらくなったような感覚で。でもまだ、自分自身を見失いそうになって、しんどくなることは最近でもあるから、これからも向き合っていく部分かなと思います》（『ロッキング・オン・ジャパン』2023年10月号）〉

「正直、社会では生きていけないし、そこからは逃げてるけど…」

彼女がブレずに一貫しているのは、やはり音楽に対する姿勢だ。最近のインタビューでも、《正直、社会では生きていけないし、そこからは逃げてるけど。自分が決めた“音楽で生きる”っていうところからは逃げない。悔しさは遠回りしてでも絶対に見返したいし、自分のやってきたことを全部正解にさせるという思いで。簡単に成功できる近道や欲に揺らいでも、そっちに行かずにやってきたからこそ必然的に強くなっちゃいました》と語っている（『装苑』2025年7月号）。そこだけはブレずにやって来たからこそ、自分を見失いそうになっても元に戻ってこられたし、人々から共感も得られたのだろう。

冒頭で引用した発言にもあったとおり、武道館でのコンサートもブレずに来たから実現できた。それを終えたいま、アーティストとして次に目指すステージを彼女はどこに定めているのだろうか。

「愛してる、なんてね。」作詞:あの、作曲:尾崎世界観（クリープハイプ）

（近藤 正高）