子宮頸がんの再々再発を公表している、俳優の古村比呂さんが、自身のブログを更新。発症していた帯状疱疹の経過について報告しました。



１週間ぶりに自身のブログを更新した古村さんは、「こんばんは お久しぶりのブログ やっと熱が下がりましたぁ」と投稿。







古村さんは、病院へ行き、帯状疱疹による頭皮の傷跡と痛みについて相談したところ、「『帯状疱疹後神経痛』の可能性があるため 痛みは暫く続くとのこと」と診断を受け、症状を和らげる薬を処方してもらったことを明かしました。そして、「免疫アップ 効果が効果が出ますように」と、綴っています。





ブログに、鮮やかなオレンジ色のグラデーションが印象的な、夕焼け空の画像を掲載した古村さんは、「今年の酷暑で 免疫が落ち 帯状疱疹になる方が多いとのこと 皆さまもご自愛くださいませ」と呼びかけています。





古村比呂さんは、19歳の時にクラリオンガール準グランプリに選ばれると、20歳で映画デビュー。22歳の時にはNHK連続テレビ小説のヒロインを演じ、一躍、人気女優の仲間入りを果たしました。

ドラマや映画、舞台と幅広く活躍していましたが、現在は芝居を休み、再々再発したがんと闘っています。



2012年･1月、古村さんは検査の結果「子宮頸がん」が判明し、子宮を全摘出。

2017年･3月、「がん」が「再発」。

2017年･11月、「がん」が、「再々発」。

2023年･1月、「がん」が「再々再発」。現在も治療中だといいます。



