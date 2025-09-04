「専門店じゃ200円で買えない！」アレを嗜む人に推したい100均ポーチ

趣味などで管楽器を嗜む方必見！なんと、ダイソーにマウスピース専用のポーチが登場していました。内側は汚れをふき取りやすい素材で使いやすさ◎程よくゆとりのあるサイズ感で、あらゆる楽器のマウスピースに使えそうです。カラビナ付きで持ち運びにも便利！専門店だとお高いですが、こちらは220円（税込）で買えます！

商品情報

商品名：小物収納ケース（カラビナ付、管楽器マウス）

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

まさかダイソーにあるなんて…！管楽器のマウスピース専用ケースを発見！

「こんなの欲しかった！」というような、専門店でしか買えないようなアイテムが見つかることがあるダイソー。先日、とても珍しい商品を発見しました！

今回ご紹介するのは、こちらの『小物収納ケース（カラビナ付、管楽器マウス）』。管楽器のマウスピースを収納することができる小物ケースです。

価格は220円（税込）。筆者が購入した店舗では、ポーチ売り場に陳列されていました。

楽器のレンタルをしても、マウスピースだけは自分専用のものを用意するという方も少なくないと思います。筆者も管楽器を嗜んでいた経験がありますが、マウスピースはハンカチにくるんだり、別のポーチを代用して持ち歩いていました。

マウスピース用のポーチは売っている場所も少なく、本格的なポーチだと高価なものも多い印象でした。まさかダイソーに登場しているとは思わず、試しに購入してみました！

内側は水をはじくような素材で汚れを拭き取りやすいのがポイント。若干のクッション性がありますが、心配な方はタオルハンカチに包んで入れた方がいいかもしれません。

ゆったりとしたサイズ感だからあらゆる管楽器のマウスピースに◎

現在はマウスピースを持ち合わせていないため、参考までに充電ケーブルを入れてみました。

ゆったりとしたサイズ感なので、あらゆる管楽器のマウスピースに使えそうです。

カラビナが付いているのも嬉しいポイント。

楽器ケースの持ち手の幅が太いと取り付けられない場合があると思いますが、バッグの持ち手には装着できるので持ち運びやすいかと思います。

今回は、ダイソーの『小物収納ケース（カラビナ付、管楽器マウス）』をご紹介しました。

一般的なお店でマウスピース用のポーチが販売されているのは、かなり珍しいのでダイソーさんに感謝！コスパ抜群なので、お手頃なものを探している方におすすめです。

気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。