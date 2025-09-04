メガネに挟むだけで視界良好！使い勝手もスマート！【スワンズ】のサングラスがAmazonに登場中‼
跳ね上げるだけで簡単切り替え。眩しさに即対応【スワンズ】のサングラスがAmazonに登場!
スワンズのサングラスは、クリップでメガネを挟むだけで簡単に取り付けが可能なクリップオンタイプ。普段使っているメガネが、瞬時にサングラスへと変わる便利な仕様となっている。
紫外線カット率は99.9パーセント以上。目に有害な紫外線をしっかり防ぎ、サングラスと同等の保護性能を発揮する。眼鏡に触れる部分にはラバー素材を採用し、傷を防止する設計。
偏光レンズにより、路面や水面の照り返しを抑え、凹凸の状況や魚影を的確に視認可能。車内ではダッシュボードの映り込みを防ぎ、外の景色をクリアに映し出す。
跳ね上げ機能付きで、天候の変化にも柔軟に対応。眩しさを感じた瞬間にすぐ使用でき、取り外す手間が不要。着脱の回数が減ることで、紛失のリスクも軽減される。
日常からアウトドアまで、快適な視界と使いやすさを両立した一本だ。
偏光レンズにより、路面や水面の照り返しを抑え、凹凸の状況や魚影を的確に視認可能。車内ではダッシュボードの映り込みを防ぎ、外の景色をクリアに映し出す。
跳ね上げ機能付きで、天候の変化にも柔軟に対応。眩しさを感じた瞬間にすぐ使用でき、取り外す手間が不要。着脱の回数が減ることで、紛失のリスクも軽減される。
