ÆÈÀê¥³¥á¥ó¥ÈÅþÃå¡ªSuupeas¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼1¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿9·î3Æü¡È¿çÌ²¤ÎÆü¡É¤Ë¿·¶Ê¡Ö¥á¥í¥É¥í¾É¸õ·²¡× ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹

¤ªÃë¿²·Ï2¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦Suupeas¡Ê¤¹¡¼¤Ô¡¼¤º¡Ë¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼1¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿9·î3Æü¡È¿çÌ²¤ÎÆü¡É¤Ë¡¢5th single¡Ö¥á¥í¥É¥í¾É¸õ·²¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¡£Æ±Æü20»þ¤Ë¤ÏSuupeas¤È¤·¤Æ½é¤Î¼Â¼Ì¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Suupeas¤Î¿·¶Ê¡Ö¥á¥í¥É¥í¾É¸õ·²¡×¤Ï¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤Î¤¢¤ë¥Ü¥«¥í¥é¥¤¥¯¤Ê¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¾è¤»¤Æ¡¢¡È¹¥¤¡É¤¬¹â¤Þ¤ê¤¹¤®¤Æ¤³¤¸¤ì¤¿´Å¤¯¤Æ¥É¥í¤Ã¤È¤·¤¿Îø¿´¤òÉÁ¤¤¤¿°ì¶Ê¡£
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¥Ü¥«¥íP¤Îpicco¤¬Ì³¤á¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¥á¥í¥á¥í¥á¥í¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤¤¤¦ÃæÆÇÀ¤Î¤¢¤ë¥µ¥Ó¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£¥ï¥¬¥Þ¥Þ¤Ç¼ä¤·¤¬¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÂ¤ß¤¬¤Á¤Ê½÷¤Î»Ò¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê´¶¾ð¤¬¡¢¤«¤ï¤¤¤¯¤âÀÚ¤Ê¤¯¶Á¤¡¢¥á¥í¤È¥É¥í¤¬¸òºø¤¹¤ëÎø¤Î¥·¥ó¥É¥í¡¼¥à¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥á¥í¥É¥í¾É¸õ·²¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿±ÇÁü¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢Suupeas¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¼Â¼Ì¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ë¡£
´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï2000Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¼¡À¤Âå¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¡¦¹âÌÚÈþÅÎ¡£¼ÀÁö´¶¤äÌöÆ°´¶¤Î¤¢¤ë2¿Í¤Î±éÁÕ¥·¡¼¥ó¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤Ç¤Î¤Ò¤Ê¤×¡ÊÉðÅÄ¿÷Êâ¡Ë¤È¤Ï¤ë¤Ý¤ó¤Î¤ªÃë¿²¡Ê¡©¡Ë¥·¡¼¥ó¤¬¤È¤³¤í¤É¤³¤í¤Ë¶´¤Þ¤ì¤¿¡¢Suupeas¤é¤·¤¤¥®¥ã¥Ã¥×¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢Suupeas¤Ï¡¢9·î14Æü¤ËÄ¹Ìî¸©º´µ×»Ô¤Î¶ð¾ì¸ø±à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡È¥¢¥Ë¥½¥óÌî³°¥Õ¥§¥¹¡É¡Ö¥Ê¥¬¥Î¥¢¥Ë¥¨¥é¥Õ¥§¥¹¥¿2025¡×¤Ø¤Î½é½Ð±é¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚSuupeas ¥³¥á¥ó¥È¡Û
Suupeas¥Ç¥Ó¥å¡¼1¼þÇ¯¤ÎÆü¤Ë¿·¶Ê¡Ö¥á¥í¥É¥í¾É¸õ·²¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡ª´Å¤¯¤Æ¥É¥í¤Ã¤È¤·¤¿Îø¿´¤òÉÁ¤¤¤¿¶Ê¡£¼ê¤¬¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¿ô¡¹¤ÎÌ¾¶Ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿picco¤µ¤ó¡ªº£¤Þ¤Ç¤ÎSuupeas¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê´Å¤¤´¶¤¸¤È¾®°ËâÅªÍ×ÁÇ¤â¤¢¤Ã¤Æ¿¶ÉÕ¤â¤È¤Ã¤Æ²Ä°¦¤¤¤Î¤Ç¤¼¤ÒLIVE¤Ç°ì½ï¤ËÍÙ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¤½¤·¤Æº£²ó¤Ï½é¤Î¼Â¼ÌMV¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡ªSuupeas¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ÈÌ¥ÎÏ¤¬¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤Þ¤Ã¤¿MV¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª