常連の婦人が連れてきたイケメンは“プロのヒモ”!? まるで恋人な2人の雰囲気に困惑／ヒモメシ
『ヒモメシ』（塩野ネリコ/ぶんか社）第5回【全10回】
【漫画】『ヒモメシ』を第1回から読む
美しい容姿と天性の人懐っこさを駆使して、老若男女問わず他人の懐にするりと入り込み、飯を食う…いわゆるヒモ男の夏生。今日も今日とて見ず知らずの誰かを翻弄し、食卓を共に囲む。夏生は食を通じて出会う人々の悩みや人生に触れていくが、そんな彼自身にも心の闇が――？「人はどうして、誰かとごはんを食べるんだろう」食べることは生きること。心の仄暗いところと色鮮やかな食事で彩るヒューマンドラマ『ヒモメシ』をお楽しみください。
