「ドラゴンズの未来、そして希望」中日24歳ロマン砲の豪快アーチにX騒然　開幕4番も極度の不振で二軍落ち→本拠地の復活アーチ「泳がされて、これはエグい」「CSにはお前の力が必要！」

石川は泳がされながらも、左翼スタンド中段に放り込んだ（C）産経新聞社

中日は9月3日の阪神戦（バンテリン）に5−2と勝利。投打がかみあっての快勝で首位チームに意地を示した。

試合で大きかったのは豪快なアベックアーチにもある。

【動画】泳がされても左翼席中段へ…中日・石川昂弥の今季1号をチェック

1点を追う5回、まずは上林誠知の適時打で同点に追いつくと二死一、三塁の好機に打席に入った細川成也は先発左腕、伊藤将司の140キロ直球を豪快に右翼席に運び、勝ち越し3ランをマーク。

さらに6回にドラマが待っていた。4−2の6回。この試合から昇格。「7番・三塁」で先発した石川昂弥は伊藤に3球で追い込まれながらも、フルカウントに持ち込むと本拠地のドラゴンズファンからは「かっとばせー、昂弥!!」の声援が飛ぶ。

その声に背中を押されるかのように、次の瞬間、ツーシームで泳がされながらも、圧巻のパワーで広いバンテリンドームの左翼スタンド中段に運んだ。

開幕を4番で迎えながら、今季は2度の2軍落ちを経験と苦しみながら再び1軍舞台に戻ってきた。

昇格即、今季1号と意地を見せた姿には『DAZN』の中継アナウンサ―も「ドラゴンズの未来、そして希望！」と大きく称えた。