5人組YouTuber・コムドットのやまとさんは9月3日、自身のXを更新。開示請求を宣言し、さまざまな反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：やまとさん公式Xより）

写真拡大

5人組YouTuber・コムドットのやまとさんは9月3日、自身のX（旧Twitter）を更新。開示請求を宣言しました。

【投稿】誹謗中傷に対し強い姿勢見せる

「余裕で開示案件」

すでに削除されているポストを引用リポストし「開示だな」とだけ言及したやまとさん。やまとさんに対する誹謗中傷が書かれていたようです。やまとさんが開示請求を明言したことにより、ポストだけでなくアカウントも消えています。

コメントでは、「通知に開示だなはびっくりした」「開示だな。の通知に飛んできたら思ったより開示案件な言葉吐いててびっくり」「酷すぎる！」「まじ開示案件！！！！」「何かあったのかな？って思ったら想像以上の事言われてた」「余裕で開示案件」などの声が寄せられました。

「それなりの覚悟持ってコメント打ってこい」

その後のポストでも「IDもアカウントもバッチリ控えてるから震えて眠れ　人の頭に銃口突きつけるならそれなりの覚悟持ってコメント打ってこい　どんなツラした奴か楽しみにしてるよ」と、宣言したやまとさん。

しかし、「これに対しての返信なら、やまとさんじゃなく自分に向けて言ってる可能性大です。可哀想なので開示しないであげてほしい」と“勘違い”を指摘する声も上がりました。今後の動向を注視したいですね。

(文:橋酒 瑛麗瑠)