女優の筧美和子（31）が3日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。今年3月に結婚した夫との新婚旅行後、険悪なムードになったことを明かした。

番組のオープニングで、「12日ぶりに日本食を食べて感動しました」とあいさつした筧。収録前日にヨーロッパ旅行から帰国したことを明かし、「とにかくお米が食べたくて。南フランスとイタリアの島だったんですけど、基本的にパスタを食べてた」と振り返った。

そして「とにかくお米を食べたくて」と筧。帰宅後、夫と出前を取るか外食にするかを話し合ううち、「お米を食べた過ぎてイライラしてきちゃって、旅行中一度もケンカしてないのに、お米を食べた過ぎてもう“私スーパーに行ってくるから！”って」とぶちまけたという。

すると夫は「どうしたどうした？」と困惑。当時夫は観葉植物の手入れをしていたといい、「終わってからどこかに食べに行こうって考えてたみたいなんですけど、私はとにかくお米を食べたい。今すぐお米を…」とすれ違いが。

そのため「めちゃめちゃイライラして」と険悪になったことを明かしたが、「結局一緒に来てくれて、お米をお刺身を買って、家で漬けみたいにしてご飯に乗せて食べたんですけど、もうめちゃめちゃおいしくて」と満喫した。

その後番組では、海外との食習慣の違いについてトークを展開。筧は「今回“早くスーパーに行こうよ！”みたいに、こんな発作のようなものが起こるのは日本人だけなんじゃないかって」と推測しつつ、「あでも、韓国とかお米文化か、中国も」と思いを巡らせていた。