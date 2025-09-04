『たべっ子どうぶつ』47年目で初の絵本発売 オリジナルストーリー『らいおんくんのビスケット』
人気お菓子「たべっ子どうぶつ」初の絵本『らいおんくんのビスケット』が、9月4日に発売された。完全描き下ろしのオリジナルストーリーで、「たべっ子どうぶつ」発売47年目にして初の絵本となる。
【画像】可愛い絵柄！気になる、たべっ子どうぶつ絵本の中身ページ
1978年の発売以来、愛され続けるたべっ子どうぶつたちが、和気あいあいとした世界観のかわいい絵本になった。今年5月に公開された映画とは異なる設定・舞台で描かれる、まったく新しいオリジナルのストーリーとなっている。
作は絵本作家として絵本から児童向け読み物まで多数出版し、活躍する“はせがわさとみ”さん。絵はX（旧Twitter）フォロワー11万人超えの大人気イラストレーター“ア・メリカ”さん。たべっ子どうぶつのお菓子が大好きな子どもはもちろん、大人でもほっこりとした気持ちで楽しめる作品に仕上がっている。
【あらすじ】
お菓子が大好きなたべっ子どうぶつたちが暮らす街には、もうすぐ“おかしフェスティバル”がやってきます。らいおんくんは、“世界にひとつ”のお菓子を作るんだと大張り切り。早速みんなでお菓子作りを始めますが、ぞうくんは大きなお菓子、うさぎちゃんはふわふわのお菓子、カラフルで、たっぷり飾りつけもして…みんなの作りたいものが、まとまらないままどんどんお菓子作りが進んでいきます。果たして“世界にひとつ”のお菓子は無事に完成できるのか！？
■たべっ子どうぶつえほん 『らいおんくんのビスケット』
作：はせがわさとみ 絵：ア・メリカ
定価：1,540円（税込）
判型：縦225×横200mm／32ページ
発行所：株式会社 Gakken
