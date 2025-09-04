松屋「創業ビーフカレー」レギュラー化、西日本から東日本の店舗へ 販売を順次拡大

牛丼チェーン「松屋」は、これまで期間限定で販売してきた「創業ビーフカレー」(税込780円)をレギュラー化する。

西日本店舗は9月9日10時から、東日本店舗では9月16日10時から順次発売となる。あわせて「創業ビーフカレー」に、牛めしの具やチーズ、ハンバーグをトッピングした関連メニューも取りそろえる。

松屋「創業ビーフカレー」レギュラー化

〈松屋“原点の味”がレギュラー化〉

「創業ビーフカレー」は松屋フーズの原点ともいえるメニュー。じっくり炒めた玉ねぎの甘みに、スパイスの香りが加わり、どこか懐かしい奥深い味わい。煮込んで柔らかくなった牛肉が、カレーの旨味を引き立てるという。

松屋「創業ビーフカレー」

今回のレギュラー化を記念し、「創業ビーフカレー」に具材をトッピングしたさまざまな関連メニューも販売する。松屋定番の牛めしの具がのった「創業ビーフカレギュウ」、チーズをトッピングした「チーズ創業ビーフカレー」、ハンバーグをのせた「ハンバーグ創業ビーフカレー」、人気のうまトマハンバーグをのせた「うまトマハンバーグ創業ビーフカレー」など。

また、松屋･松のや併設店では「創業ビーフロースかつカレー」を販売する。

松屋「創業ビーフカレギュウ」「チーズ創業ビーフカレー」

「ハンバーグ創業ビーフカレー」「うまトマハンバーグ創業ビーフカレー」、松屋･松のや併設店のみの販売「創業ビーフロースかつカレー」

〈販売ラインアップ(価格表記はすべて税込)〉

〈1〉創業ビーフカレー(780円)

〈2〉チーズ創業ビーフカレー(980円)

〈3〉創業ビーフカレギュウ(1,050円)

〈4〉ハンバーグ創業ビーフカレー(1,150円)

〈5〉うまトマハンバーグ創業ビーフカレー(1,280円)

〈6〉【松屋･松のや併設店のみの販売】創業ビーフロースかつカレー(1,170円)

※テイクアウト可能。テイクアウトの場合「みそ汁」は付かず、別途料金が必要。

