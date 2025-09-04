お笑いコンビ、ドランクドラゴン塚地武雅（53）が4日までにX（旧ツイッター）を更新。ももいろクローバーZのファンとの思いがけない巡り合いに、フォロワーからも驚きの声が多数あがった。

ももクロの熱心なファンとして知られる塚地は3日、「なんだかXを見てたら『古のオタクの美談』みたいな投稿が溢れてて、その人物を塚地で再生しているというリポストを沢山見かけたのでこの際自分自身のも書いておこうかなと。笑」と書き出し、自身がももクロのライブを見に行った際の出来事を記載。

隣の席で初めてのライブで勝手が分からずに困っていた母娘に、ペンライトをプレゼントしたり、メンバーへのかけ声の仕方などについてレクチャーしたエピソードを披露。「自身のことを書くなんでお恥ずかしい限りですが、誰も言う人がいないので自発的に…。笑 こちらにとっても良い思い出です」とつづっていた。

この投稿に、女性の一般ユーザーから「塚地さん、お久しぶりです！ このサイリウムに見覚えありますか？ あの時の『娘』です。ナゴヤドームではお世話になりました！ 私にとって初ライブでしたが、塚地さんがサポートしてくれたおかげで全力で楽しめました。人生で最高の誕生日になりました！このサイリウムはずっとずっと宝物です」とペンライトの写真を添付したメッセージが寄せられた。

塚地は「えー？！！ 本当にあの時の娘さん？！ うわぁ！ 元気ー？ 9年前くらいの話やよね？笑 リポストありがとうー！ 勝手にXに書いてごめんね〜」と感激。女性ユーザーから「ありがとうございます『こんなことがあるなんて！』と家族みんなで驚いてます。笑 9年前と変わらず母も私も元気です！ テレビで塚地さんを見るたび、あの日のことを鮮明に思い出します。先月の夏バカでもあの時のサイリウム大切に使わせていただきました。これからも応援させてください」と返信を受けた。

これに「ありがとうー！ そっか！ お母さんも元気で良かった！ こんなタイミングじゃなけりゃ言わなかったかもしれない話だったの書いて良かった！笑 ももクロ同様、塚地もまだまだ頑張るので応援してやってね〜！笑」と呼びかけた。

このやりとりに、フォロワーからは「9年経っても繋がってるストーリー、まるでドラマみたい…サイリウムが宝物って素敵すぎる」「なんて良い世界や モノノフ界隈」「心がぽかぽかになりましたありがとうございます」といったコメントが相次いだ。