ドジャースの大谷翔平投手（３１）は３日（日本時間４日）に敵地ピッツバーグでのパイレーツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、５打数２安打だった。打率２割８分。チームは２度の満塁のチャンスを生かせず、０―３で敗れて２連敗。

試合開始前、衝撃が広がった。この日は投手としても先発マウンドに上がる予定だったが、発表されたスタメンでは「投手・シーハン」となっていた。せきと鼻づまりの症状を訴え、体調不良のため登板を回避した。

初回先頭は新人右腕のアシュクラフトに２ストライクからの５球目、内角低めのカーブに空振り三振。０―２の３回先頭はカウント２―２からの５球目、内角高めのカーブに詰まらされて遊ゴロに倒れた。

５回先頭は２番手の右腕バローズと対戦。２ストライクからの３球目、内角の８９・２マイル（約１４３・６キロ）のチェンジアップを捉えて、角度１７度、打球速度１０８・７マイル（約１７５キロ）の痛烈なライナーで中堅へ。打球が上がらなかったため、柵越えしなかったが、完璧な中越え二塁打だった。続くベッツが四球出塁し、ラッシングの右飛で三進。一死一、三塁としたが、フリーマンが二ゴロ併殺打に倒れた。

３点を追う７回先頭は３番手の左腕シスクのカウント１―１からの３球目、内角高めのシンカーに詰まらされてボテボテの内野ゴロ。三塁手が一塁へ送球するも快足飛ばして内野安打とした。マルチ安打は２試合連続、今季３８度目だ。続くベッツの右飛でタッチアップ。二塁に進んだが、生還することはできなかった。

９回二死無走者は５番手の右腕サンタナのカウント１―２からの４球目、内角低めのボール球のスライダーに空振り三振。最後の打者となった。

この日は２回無死満塁、３回二死満塁のチャンスをつくったが１本が出なかった。残塁１０の拙攻で地区最下位のパイレーツに２連敗。試合前にパドレスも地区最下位のオリオールズに敗れており、ゲーム差を引き離すチャンスだったが付き合ってしまった。

３連戦最終戦の相手先発はナ・リーグのサイ・ヤング賞の大本命の右腕スキーンズ。難敵を攻略して３連敗を阻止するためには大谷の特大弾しかない。