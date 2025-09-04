「PS5 ″ゴースト・オブ・ヨウテイ″ ゴールド リミテッドエディション」が予約開始ワイヤレスコントローラー2種も展開
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、「PlayStation5 "Ghost of Yōtei" ゴールド リミテッドエディション(CFIJ-10029) 」と「DualSense ワイヤレスコントローラー "Ghost of Yōtei" ゴールド リミテッドエディション(CFI-ZCT1JZ7)」などの予約受付を9月4日より開始した。
本商品は10月2日発売予定のプレイステーション 5用アクションゲーム「Ghost of Yōtei」をイメージしたデザインの「PlayStation 5」本体と「Ghost of Yōtei」ゲーム本編ダウンロード版などがセットとなった商品。
また、コントローラー「DualSense ワイヤレスコントローラー "Ghost of Yōtei" ゴールド リミテッドエディション(CFI-ZCT1JZ7)」も登場。ゴールドとブラックの2色が展開され、「Ghost of Yōtei」をイメージしたデザインとなっている。
PlayStation5 "Ghost of Yōtei" ゴールド リミテッドエディション(CFIJ-10029)
10月2日 発売予定
価格：86,980円
DualSense ワイヤレスコントローラー "Ghost of Yōtei" ゴールド リミテッドエディション(CFI-ZCT1JZ7)
10月2日 発売予定
価格：12,480円
DualSense ワイヤレスコントローラー "Ghost of Yōtei" ブラック リミテッドエディション(CFI-ZCT1JZ8)
10月2日 発売予定
価格：12,480円
(C)2025 Sony Interactive Entertainment LLC.Developed by Sucker Punch Productions.Ghost of Yōtei is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.
(C)Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved. Design and specifications are subject to change without notice.