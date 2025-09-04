1年前の“仲良し写真”を今になって公開した落ち目の歌手にブチ切れ 「本当に理解できない」と韓国女優
イ・スンギの妻としても知られる女優イ・ダインが、歌手のMCモンを公然と批判した。
9月4日、イ・ダインは自身のインスタグラムに「1年以上も前の写真を、わざわざ今になって投稿して騒がしくする理由は何？」と書き、前日に報じられた記事のキャプチャを投稿した。
イ・ダインがキャプチャした記事は、9月3日、MCモンが自身のSNSに「Bam!!!」という文とともに、イ・スンギ、イ・ダイン、イ・ユビ、チャ・ガウォンParcグループ会長と撮った写真を掲載したという内容だ。
この写真が公開されると、メディアはMCモンとイ・スンギ＆イ・ダイン夫妻との親交を取り上げた。写真を見る限り、5人は仲睦まじい印象だ。
しかしイ・ダインは、この写真が2024年7月18日23時17分に撮影されたとの詳細情報まで公開し、「本当に理解できない」と不快な心境を示した。よほど許せなかったと見られる。
MCモンは、チャ・ガウォンParcグループ会長と音楽レーベル「One Hundred」を設立したことで知られる。同レーベルは、Big Planet MadeエンターテインメントおよびINB100を傘下に持ち、イ・スンギ、ハ・ソンウン、VIVIZ、EXOのベクヒョン、チェン、シウミンらも同系列に所属している。
しかし最近、MCモンはOne Hundredの代表職を退いた。同時期には、所属グループTHE BOYZのチュ・ハンニョンに、明日花キララとの密会報道が出ていた。
MCモンは代表職を退いた理由として、「この間、極度のうつ状態と一度の手術、そして健康悪化により音楽を続けるのが難しくなっていた」などとし、「より長く音楽を続ける方法を模索した末、留学を決意した」と発表している。
そんな難しい状況にあるMCモンに対して、不快感をぶつけたイ・ダイン。2人の間に何があったのかと疑問が広がっている。
なお、イ・ダインは2023年にイ・スンギと結婚し、2024年2月に娘を出産した。
◇イ・ダイン プロフィール
1992年11月5日生まれ。日本でも人気を博した『宮廷女官チャングムの誓い』に出演した美人女優キョン・ミリの娘として知られる。女優イ・ユビの妹でもある。ドラマ『花郎＜ファラン＞』『ドクター・プリズナー』『アリス』などに出演。2021年5月に歌手兼俳優のイ・スンギとの交際を認め、2023年4月に結婚。2024年2月に娘を出産した。