【ドン・キホーテ：セガハードのアパレルアイテム】 9月6日9時～ 順次発売予定 価格：各3,299円

セガは、メガドライブ、セガサターン、ドリームキャストのデザインを使用したアパレルアイテムを全国のドン・キホーテ、アピタ、ピアゴにて9月6日9時より順次発売する。価格は各3,299円。

セガのゲームハード、メガドライブ、セガサターン、ドリームキャストのロゴを使用したパーカーが登場。正面は胸元にワンポイント、背面には大きく大胆にロゴがデザインされている。

サイズはM・L・LLが展開。それぞれステッカーが付いてくる。

