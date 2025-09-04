メガドライブ、セガサターン、ドリームキャストのパーカーがドン・キホーテに登場！ 9月6日9時より発売
【ドン・キホーテ：セガハードのアパレルアイテム】 9月6日9時～ 順次発売予定 価格：各3,299円
セガは、メガドライブ、セガサターン、ドリームキャストのデザインを使用したアパレルアイテムを全国のドン・キホーテ、アピタ、ピアゴにて9月6日9時より順次発売する。価格は各3,299円。
セガのゲームハード、メガドライブ、セガサターン、ドリームキャストのロゴを使用したパーカーが登場。正面は胸元にワンポイント、背面には大きく大胆にロゴがデザインされている。
サイズはM・L・LLが展開。それぞれステッカーが付いてくる。
(C) SEGA