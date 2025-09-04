辻ちゃん長女・希空（のあ）、弟リクエストの手作りシュークリーム披露「喜んでかぶりつくのが可愛い」
【モデルプレス＝2025/09/04】タレントの杉浦太陽と辻希美の長女・希空（のあ）が3日、自身のSNSを更新。手作りのシュークリームを公開し、反響が寄せられている。
【写真】辻ちゃん長女「お店レベル」と話題の手作りスイーツ
希空は、お菓子作り用のInstagramアカウントにて「くまさんクッキーシュー」とつづり、クリームやチョコでくまの顔を模した手作りシュークリームを披露。また、Instagramストーリーズでは「昊空（そら）と幸空（こあ）にシュークリーム食べたいって言われて作ったんだけど喜んでかぶりつくのが可愛いカワイイ作ったかいがある」と弟からのリクエストであることを明かし、シュークリームを頬張る弟の姿も公開している。
この投稿に、ファンからは「クオリティ高すぎ」「お店レベル」「くまさんになってるの可愛い」「仲良しきょうだいでほっこり」「愛おしすぎる」といったの声が上がっている。（modelpress編集部）
◆希空、弟リクエストの手作りシュークリーム披露
