長女の独占欲でママ友と話せない…気づけば"ぼっち"な私｜二人育児のキロク#36【ママリ】

第二子・へうくんを出産したマキノさん。産院を退院し、2人育児が始まります。2歳の長女・くうちゃんとぶつかり合いながらも、少しずつ「4人家族」としての形を見つけていく実体験。マキノ(@warabeams)さんが描く、『二人育児のキロク』第36話をごらんください。

普段とは違う公園へ行き、同じプレ幼稚園に通うお友達を見つけた、マキノさん。「一緒に遊ぼう」とくうちゃんに提案するも、くうちゃんは拒否します。ママ友と情報を交換したいマキノさんですが…。

夏は、いつもと違う公園へ遊びに行っていた、マキノさん。プレ幼稚園で一緒のお友だちを見つけたようです。

くうちゃんは、弟・へうくんに遊びをジャマされることが増え、ストレスを抱えていました。その影響からか、お友だちに対しても、過剰に反応してしまっているようです。

外へ行くと、他の子の様子も目に入ります…。つい、わが子と比べてしまい、あせりを感じてしまうことはありますよね。また、マキノさんは、他のママ友と「情報交換」がしたいと思っていましたが、なかなかそれもかないません。

くうちゃんにとって、ママと遊べる大切な時間だったのかもしれません…。しかし、心身ともに疲れていて余裕がなくなると、そんな気持ちに気づけなくなってしまうことも。孤独を感じるマキノさんのつらさが伝わってきますね…。

自分を大切に扱うことが、わが子の笑顔につながる

第二子・へうくんの出産から、1か月ほどでワンオペ育児が始まります。「上の子優先」を心がけたこともあってか、張り切って弟のお世話をする、長女・くうちゃん。時には、孤独を感じるマキノさんの気持ちを癒やしてくれることも…。



しかし、休みなく繰り返すワンオペ育児の日々は、マキノさんの睡眠不足と心身の疲労を深刻化させ、徐々に心の余裕をうばっていきます。



育児疲れがピークに達した、マキノさん。感情的に怒ることが増えると、そのイライラはくうちゃんにも伝染します。毎日のように、怒って泣いて、感情をぶつけ合う悪循環に…。そんなある日、くうちゃんの小ささにふと気づいた、マキノさん。激しい後悔を抱きます。状況を改善するため、なるべく無理をしないことや、周囲の手を借りることを意識した結果、少しずつ状況が落ち着き始めたといいます。



新しい家族の誕生は、親にとっても、子どもにとっても初めてづくし。「ちゃんとしなきゃ」という責任感や焦りから、知らぬ間に自分を追い詰めてしまうこともあるでしょう。しかし、親子それぞれが笑顔で過ごせるよう、完璧を求めず、育児を一人で抱え込まないことの大切さに気付かせてくれる作品です。

