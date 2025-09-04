渋谷区で急増している、普通のマンションの1室をホテルとして営業する“ワンルームホテル”。この記事の前編では、渋谷区の保健所が「旅館ホテル営業」の営業許可を出している施設のうち、実に8割がそうした宿泊施設であるという驚きの実態をお伝えしたが、これは渋谷区だけの話ではない。東京23区全域で同様の事例が増えているのだ。後編では、こうした“野放図”とも言うべき状況を生む根拠となったと言われる、「旅館業法」の大幅な規制緩和を国が進めた“背景”を探る。

【写真を見る】渋谷区内にあるいっけん「普通のマンション」だが、ホテルとして届け出された部屋が複数存在する

迫る東京五輪…ホテル不足に焦った国は

「“ワンルームホテル”急増の背景にあるのは、2018年に施行された旅館業法の規制緩和です」

渋谷区では宿泊施設の8割がワンルームホテル？

そう指摘するのは、前編でも話を聞いた渋谷で30年以上ホテル経営をしてきたA氏だ。

「ただ、旅館業法の規制緩和はメインの議論ではなく、その当時、主眼が置かれていたのはいわゆる“民泊”の法整備でした」（A氏）

民泊法整備の念頭にあったのは、2020年に迫っていた東京オリンピックの開催だった。

「国は、多くの外国人旅行客を迎えるにあたって、宿泊施設が足りないと焦っていた。そこで、全国に80万戸あると言われる空き家を有効活用できないだろうかと目をつけた。空き家を民泊として活用できれば一石二鳥じゃないか、国はそう考えたというわけです」（同）

そこで、国はホテル宿泊業界と不動産業界のそれぞれにヒアリングを行った。しかし、民泊として貸し出せる日数について、双方の意見が対立したという。

「我々ホテル宿泊業界としては、空いた室を活用し旅行者に開放するという取り組み自体は好意的に受け止めていました。いわゆるホームステイのような感覚で、子供が独り立ちした家庭が、その部屋を外国人旅行客に有償で提供し、家庭料理を振る舞ったり、近所のローカルな観光スポットを案内してあげたりというのはすごくいいじゃないかと。ただ、旅館業や宿泊業の許可を取らず有料で部屋を貸し出すとするなら、その期間はせいぜい、夏休みの1ヶ月など、年間30日程度が妥当じゃないですかと。我々はそう主張したのです」（同）

2つの業界の主張は平行線のまま…

ところが、不動産業界は365日間を通じての営業許可を求めた。事業として考えた場合、宿泊の回転数が収益に直結することから、双方の利害が一致しないのは、必然だったと言える。

「結局、両者とも譲らず議論は平行線になりました。それで最終的には国が、両者の間をとって年間180日としよう、と決めてしまった。ものすごくアバウトというか、日本人的な決め方ですよね（苦笑）」（A氏）

しかもその「年間180日間」のカウントは自己申告制。「あまりにもザルすぎる」との反発の声があったことから、施行の3年後には制度を再点検し、見直すべき箇所は見直しましょうという、付帯決議がなされた。こうして2018年6月15日に施行されたのが、住宅宿泊事業法、いわゆる「民泊新法」だった。

「いま問題になっているのは、この民泊新法の整備と合わせて進められた旅館業法の規制緩和です。それまで、ホテル営業は最低1部屋9平米以上の部屋が10室以上、旅館営業の場合は最低7平米以上の部屋が5部屋以上ないといけないという縛りがありました。しかし、それでは民泊新法との整合性を考えた際に厳しすぎるだろう、と。そこで改正後の旅館業法ではそれまでホテル営業と旅館営業と分かれていたものを一本化し、部屋数と平米数の最低条件が撤廃されました。結果的にはこれが“いきすぎた規制緩和”だったということです」（同）

コロナで激変した民泊事情

災いしたのは、民泊新法と改正旅館業法の見直しが議論されるはずだった、3年後の2021年がコロナ禍の真っただ中だったことだ。2020年に開催予定だった東京オリンピックが、無観客で2021年に開催された、ちょうどあの頃である。

「当時は小池都知事が“三密はダメ”とか“東京に来ないでください”と言っていた時代。もちろん外国人観光客は0だった。民泊新法の見直しも何も、そもそも民泊をやる業者がみんな撤退していた時期だったので、住宅宿泊事業法は見直しの意見聴取が行われることもなく、今日までそのままズルズルと運営されています。一緒に改正された改正旅館業法も同様です」（A氏）

時は変わって2025年。当時のコロナ禍がウソだったかのうように日本では“オーバーツーリズム”の問題が叫ばれるようになり、都内ホテルの宿泊料金は高騰。

「そこで注目されるようになったのが、部屋数や平米数の縛りがなくなった旅館業法です。わざわざ年間180日間の上限のある民泊でやらなくても、1室ごとにホテル営業の許可を取ってしまえばいい、という“法律の穴”をついたスキームが大流行しているのが今現在の状況です」（同）

ただ、住宅宿泊事業法の場合は、部屋を用意し「民泊をやります」という届け出を出せばいいだけなのに対し、ホテル営業は国の旅館業法に基づく許可が必要となるが、そんなに簡単に許可が下りるものなのだろうか。

「もちろん、保健所に営業許可の申請書を出し、平面図や立面図に加え設備図や配管図など、用意の必要な書類は少なくありません。ただ、旅館業法上、特に問題がなければワンルーム1部屋のみの施設であろうが、ホテル営業の許可は簡単に取れてしまいます」（同）

渋谷区以外でも急増中の“ワンルームホテル”

詳しくはこの記事の前編で取り上げたが、渋谷区の保健所が「旅館ホテル営業」の営業許可を出している施設455軒のうち、約8割にあたる360軒がマンションの1室をホテルとして届け出た、“ワンルームホテル”だと見られている。そして、こうした状況は渋谷区以外でも広がっているそうだ。

「新宿区も多いですし、このところ急速に増えてるのが台東区、墨田区、荒川区、江東区といった東京の東側のエリアです。そうしたエリアは都心部に比べると物件価格に割安感があるうえ、浅草など観光地へのアクセスが良いので宿泊需要が高い。不動産会社の中にはもともと事業のメインにしていた賃貸よりも“ホテル経営”に力を入れているところが増えているぐらいですから」（A氏）

こうした“ワンルームホテル”の急増が、都心の物件価格や賃料の高騰に影響を与えている可能性もありそうだ。

デイリー新潮編集部