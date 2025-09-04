台風15号の接近に伴い、今日4日から5日未明にかけて九州の太平洋側は大雨になるでしょう。4日午後は、宮崎県や大分県で線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まるおそれがあります。土砂災害、河川の増水や氾濫、低地の浸水、道路の冠水などに厳重に警戒して下さい。

台風15号の進路

今日4日午前3時、奄美大島の東海上で台風15号が発生しました。

午前9時現在、台風15号は種子島の南海上を時速30キロで北上しています。この後、さらに北上し、今夜(4日)にかけて九州南部に最接近する見込みです。九州の太平洋側沿岸を北上し、明日5日は四国付近から近畿付近を東よりに進み、6日(土)は日本の東で温帯低気圧に変わるでしょう。

宮崎県はすでに150ミリ超えも

台風15号周辺の活発な雨雲が、鹿児島県や宮崎県、大分県に広がっています。

台風発生前の昨日3日から、宮崎県などは湿った東風の影響で雨が降り始めました。昨日3日の降り始めから今日4日午前9時までの総雨量は、宮崎県都農町で168.0ミリ、宮崎県美郷町南郷で151.1ミリと、すでに150ミリを超え、大雨になっています。

宮崎県や大分県は多い所でさらに200ミリ前後

九州の太平洋側はこのあとも台風15号の活発な雨雲がかかりやすく、非常に激しい雨が降り、さらに雨量が増える見込みです。今日4日昼過ぎから夜遅くにかけて、宮崎県や大分県は線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まるおそれがあります。



明日5日朝までの24時間に予想される雨量は、宮崎県や大分県の多い所では200ミリ前後になる所があるでしょう。線状降水帯が発生すると、局地的にこの雨量よりもさらに増えるおそれがあります。



明日5日未明にかけて、九州の太平洋側は土砂災害、河川の増水や氾濫、低地の浸水、道路の冠水などに厳重に警戒して下さい。

強風・高波にも注意を

九州は台風15号の接近に伴い、全般に東よりの風が強まるでしょう。海上は波が高くなる所が多く、九州南部や大分県の沿岸はうねりを伴いしけてくる見込みです。

強風や高波にもご注意下さい。



こまめに最新の気象情報を確認し、危険な場所には近づかないようにしましょう。