◆米大リーグ カブス１―５ブレーブス（３日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）

カブス・鈴木誠也外野手が３日（日本時間４日）、本拠のブレーブス戦に「３番・右翼」で先発出場も３打数無安打１四球。打率は２割４分４厘となった。

カブスは先発ホートンが５回を１四球だけのノーヒットピッチングに抑えていた。６回から２番手ブラウンを投入、６回は無安打に抑えていたが７回先頭のアルビーズに右前安打を許し、昨年もマークした継投ノーヒッターの夢が破れた。

その後四球を出したところで３番手ポメランツに交代。ところがこれが裏目となる。内野ゴロで２死一、三塁となったところで、ブレーブスに移籍したばかり金河成に初球を左翼席にたたき込まれた。リグレーフィールドの地元ファン沈黙の中、金は移籍後初アーチは笑顔でダイヤモンドを一周。ブレーブスはその後も手を緩めず２点を追加して逃げきった。カブスにとっては痛恨の逆転負けとなった。

なお、鈴木は８月１５日以来の右翼守備だったが、６回ノーヒットの間には１本も打球が飛んでこず。最初に打球に触れたのは７回アルビーズの初安打だった。