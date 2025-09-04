海外のアダルトサイトを通じてわいせつな行為を生配信したとして、映像配信会社「TOPPA」代表の北川雄基容疑者（28）と同社マネージャー・四野見祥子容疑者（24）ほか無職の出演女性2名、男女4人が公然わいせつ容疑で逮捕された。全国紙の社会部記者が解説する。

【写真】《海外サイトでわいせつ生配信》逮捕された四野見容疑者が前職で働いていたケアワーカー姿

「今年3〜8月、都内や埼玉県内のマンションなどでわいせつな行為をしているところを生配信した疑いがもたれています。北川容疑者は容疑を認めており、1年半で約1億8000万円を稼いだとみられています」

彼らが配信に利用したのは、地中海の島国・キプロス共和国に本社を置く企業が運営する大手動画配信プラットフォーム「ストリップチャット」だという。月間の閲覧者は10億人を超えるともいわれる。さまざまな国の女性が過激な配信を行っており、無修正の動画も大量にある。

「ストリップチャット」には投げ銭の機能があり、ユーザー側は投げ銭を通じて、カメラの前でしてほしい行為をリクエストすることもできる。“過激なことをすればするほど稼ぎやすい”環境と言えよう。

「ストリップチャット」を専門とした配信者事務所などもあり、逮捕された北川容疑者が代表を務める映像配信会社「TOPPA」もそのような事業を手がけていた。前出の全国紙記者が語る。

「『TOPPA』は、『ストリップチャット』専門の事務所を運営しており、100人を超える女性が同事務所に登録していたといいます。投げ銭機能で獲得した“コイン”に応じて、在宅での配信の場合は80〜85％、通勤での配信の場合は70〜75％の報酬が支払われます。

この報酬率と女性マネージャーによるサポート、そしてマスク着用がOKと出演条件を強みとして、女性たちを集めていたようです。この女性マネージャーは自ら出演もしており、口元を隠しながら、ユーザーからの要求に応じていました 」

報道によると、逮捕された容疑者のひとりは、「月に200万円ほど稼いだ」と供述しており、かなりの売上があったようだ。マネージャーとして多くの女性をフォローしていた四野見祥子容疑者を知る人物が証言する。

「四野見さんは数年前、都内の大きな病院でケアワーカーとして働いていました。職員寮や補助金ありの院内旅行など福利厚生が充実していて、働きやすそうな職場に見えましたが、いつの間にか辞めてしまったようです。もっとお金が必要だったのでしょうか……。

当時はどちらかと言えば素朴な印象で、私服もあまり派手ではありませんでした。ダーツが趣味だと話していたのを覚えています」

素朴な女性を何が変貌させたのか──。