ただでさえ複雑な年金制度。そのなかの「遺族年金」について、新たなルールが設けられることはご存じでしょうか。年金繰下げ受給を検討している59歳男性の事例をもとに、今年6月に成立したばかりの「年金制度改正法」のうち、「遺族年金」と「老齢年金の繰下げ受給」の関係をみていきましょう。株式会社よこはまライフプランニング代表取締役の五十嵐義典CFPが解説します。

病気で妻を亡くした59歳男性

サラリーマンのAさん（59歳）は、新卒で入社した会社に勤め続けています。現在の年収は800万円で、結婚を機に退職した専業主婦の妻Bさん（57歳）との2人暮らしです。

勤務先の定年は65歳ですが、“仕事人間”のAさんは、老後の生活が気になっていることもあり、65歳以降も働けるうちはいまの会社で勤務したいと考えています。

そのため、原則65歳から受給できる老齢年金（老齢基礎年金・老齢厚生年金）は、受給開始のタイミングを後ろ倒しにし、増額した年金を受け取れる「繰下げ受給」を検討しています。

「働けるうちはお金を貯めて、落ち着いたら夫婦で旅行にでも行こう」

こんなふうに、定年後の暮らしについて2人で話し合っていたA夫妻。しかし、そんなある日のこと、Bさんが病で倒れ、還らぬ人となりました。

あまりに突然の出来事に、Aさんは大きな喪失感を抱えながら、なんとか日々をやり過ごす時間が続きます。

「遺族年金改正」のニュースを目にし、年金事務所で確認することに

遺族年金のなかでも、厚生年金に加入していた人が亡くなった場合にその遺族に支給されるのが「遺族厚生年金」です。

この遺族厚生年金はもともと「男性が働き、女性が扶養される」という旧来の文化が背景にあり、「男女格差」が問題となっていました。しかし、2025年6月「年金制度改正法」が成立し、2028年4月から段階的に遺族厚生年金の男女差が解消される予定です。

Bさんは、Aさんと結婚後は第3号被保険者として長くAさんの扶養に入っていたものの、結婚前の数年間は厚生年金に加入していました。制度改正のニュースを目にしたAさんは、自分が遺族厚生年金の対象になるかどうか気になり、年金事務所へ行って確認することにしました。

Aさんは現行制度で「遺族厚生年金」の対象に。しかし…

現在の制度では、夫を亡くした妻の場合、遺族厚生年金受給のための年齢要件がありません。一方、Aさんのように妻を亡くした夫には年齢要件があります。具体的には、妻の死亡当時夫の年齢が55歳以上であることが条件です。加えて、原則60歳になってからでないと支給されません。

しかし、Bさんが亡くなった当時、Aさんは59歳。55歳以上という年齢要件とその他の要件も満たしているため、Aさんは現行制度でも60歳になってから遺族厚生年金を受け取ることができます。

なお、先述のとおり、年金制度改正法によって2028年4月以降はこの男女間格差が段階的に解消されていき、妻を亡くした60歳未満の夫にも支給されるようになります。

Aさんの遺族厚生年金はBさんの厚生年金加入記録をもとに計算され、Aさんが60歳から受け取れるその額は年間4万円となりそうでした。

ただし、Aさんが65歳以降老齢年金（老齢基礎年金や老齢厚生年金）を受給できるようになると、遺族厚生年金は「Aさん自身の老齢厚生年金」との差額のみが支給される仕組みです。

Aさんの老齢厚生年金は年間140万円と、遺族厚生年金より圧倒的に多いことから差額分は発生せず、65歳からは遺族厚生年金が支給されません。したがって、Aさんが遺族厚生年金を受給できる期間は、60歳から65歳になるまでの5年間となります。

しかし、意外にもAさんはポジティブです。

（たった5年間ではあるけれど、自分も遺族厚生年金が受け取れるのか。わずかでも支給されるなら、老後の暮らしが少しは楽になるな）

そう思っていたところ、年金事務所の職員がAさんに「意外な質問」を投げかけました。

「Aさん、こちらの遺族厚生年金ですが、請求を希望されますか？」

「え？……どういうことですか？」

たったいま遺族厚生年金の額が提示され、「請求すると受け取れる」と言われたばかりなのに。どうしてそんなことを聞いてくるんだ？ Aさんは不思議に思いました。

「遺族年金を請求しますか？」…職員の“唐突な質問”の真意

現行制度上、65歳時点ですでに遺族厚生年金の受給権があると、老齢基礎年金と老齢厚生年金ともに繰下げ受給をすることはできません。

Aさんように、65歳以降の差額分の遺族厚生年金が0円になっても、このまま65歳を迎えるとその受給権自体は残っている状態となり、繰下げができないということになります。しかし「年金制度改正法」によって、この繰下げ不可のルールも改正されます。2028年4月以降は、すでに遺族厚生年金の受給権者となっていても、老齢基礎年金・老齢厚生年金ともに繰下げ可能となるのです。

改正前（2028年3月以前）から遺族厚生年金の受給権者となっている場合でも、改正後（2028年4月以降）に65歳になる人（1963年4月2日以降生まれ）はその対象となり、Aさんもこれにあてはまります。

ただし、老齢厚生年金の繰下げについては、遺族厚生年金を請求していないこと、つまり遺族厚生年金を受け取るための手続きをしていないことが条件となります。

そのため、もしここで遺族厚生年金を請求すると、老齢厚生年金は繰下げできなくなり、繰下げ可能なのは老齢基礎年金のみとなってしまうのです。

Aさんが下した決断

「そんなルールがあったのか……」

驚きつつも、職員の質問の意図がわかり合点がいったAさん。とはいえ、5年間で20万円支給と少額ながら、本来であれば受け取る資格のある遺族厚生年金を受け取らない選択をするのは、正直割り切れない思いもあります。

悩ましいところでしたが、Aさんは引き続き働く予定です。まとまった貯蓄もあることから、65歳までの遺族厚生年金がなくても生活はできそうでした。

Aさんは熟考の末、苦渋の決断でしたが、遺族厚生年金は請求せずに将来老齢年金の繰下げ受給を行うことにしました。

2028年4月以降、男女間格差の解消など遺族厚生年金の大きな改正が行われ、あわせて遺族厚生年金の受給権者の老齢年金の繰下げについても改正されます。

年金の繰下げ受給を予定している場合、改正の内容も踏まえたうえで見込額の予測を立ててみるとよいでしょう。

五十嵐 義典

CFP

株式会社よこはまライフプランニング 代表取締役