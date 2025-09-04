◇プロ野球セ・リーグ 巨人5ー3ヤクルト（3日、京セラドーム）

3回に2点を取られ、4-2で迎えた4回、1アウトから打席に入ったのはヤクルトの古賀優大選手。巨人の先発、森田駿哉投手の高めのまっすぐを右中間にはじき返します。

これを追いかけるセンターの若林楽人選手はボールがツーバウンドしたところで、捕球すると、振り返りざま、セカンドの吉川尚輝選手にストライク送球。吉川選手がベースカバーに入っていた泉口友汰選手にこちらもストライク送球をしてみせ、古賀選手は2塁でタッチアウトとなりました。これにはマウンド上の森田投手も思わず、小さなガッツポーズ。解説の赤星憲広さんも「捕ってから（送球）の速さですよね」と称賛の言葉を贈っていました。

試合後に、若林選手にこのプレーについて聞くと、「捕りながら、セカンドの位置見て、ノールックで投げて、ちょうどいいところだったッス」と振り返りました。この日は3打数1安打1四球に1犠打と2番打者としても素晴らしい働きを見せた若林選手が外野手争いから、頭一つ抜きん出ることになるのか注目です。