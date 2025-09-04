ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【交通情報】名鉄小牧線 上飯田～小牧 上下線で運転再開 【交通情報】名鉄小牧線 上飯田～小牧 上下線で運転再開 【交通情報】名鉄小牧線 上飯田～小牧 上下線で運転再開 2025年9月4日 11時14分 CBC NEWS リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 名鉄によりますと、春日井～牛山間の踏切支障のため、上飯田～小牧 上下線で運転を見合わせていましたが、午前10時53分に運転を再開しました（午前11：10現在） リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト トイレットペーパー｢シングル｣と｢ダブル｣ どっちがお得？全国でシェア率に大きな違いが！ダブル派80％超の地域も 1か月記念のデートで相手は“豹変” 女子高校生は教室や公園でも性被害に 3年の月日が経ち“いじめ重大事態”に認定されるも…｢社会に絶望しました｣ シベリアで出会ったロシア人女性との“禁断の恋” 100歳抑留者が初めて明かす戦後80年の秘密とは？【大石邦彦 取材記①】 関連情報（BiZ PAGE＋） 長野, 工場, 大船, リハビリ, 海, 寺田屋, ダイス, 住宅, 東京, デイサービス