気象庁によりますと、きょう午前3時に奄美大島の東で「台風15号（ペイパー）」が発生しました。あすにかけて西日本や東日本で土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に注意・警戒が必要です。

【画像】いつどこで雨が降る？「台風15号」最新の進路予想 雨・風シミュレーション

また、九州南部・九州北部地方・四国地方・東海地方では、きょう昼過ぎからあす昼過ぎにかけて「線状降水帯」が発生して、大雨災害発生の危険度が急激に高まるおそれがあります。

今回の特徴は、日本近海でいきなり発生して日本列島を直撃する予想のため、備えをするまでに時間がありません。



台風は海面水温が27℃ほどで発生・発達すると言われていますが、現在南の海上は30℃近くなっています。海面水温が高いと、台風のエネルギーになる暖かく湿った空気が入るため、台風は勢力を強めるおそれがあります。

多くの台風は、日本のはるか南で発生し、日本列島に近づくまで４～6日はかかりますが、今回の台風は”日本近海”でいきなり発生し、横断する見込みです。

【24時間の予想雨量】

〈4日午前6時～5日午前6時（多いところ）〉

関東甲信地方 １００ミリ

東海地方 １８０ミリ

近畿地方 １５０ミリ

中国地方 １００ミリ

四国地方 ３００ミリ

九州北部地方 ２００ミリ

九州南部 ２００ミリ

奄美地方 １００ミリ

〈5日午前6時～6日午前6時（多いところ）〉

東北地方 １００ミリ

関東甲信地方 ２００ミリ

東海地方 １５０ミリ

近畿地方 １５０ミリ

四国地方 １５０ミリ

気象庁は以下のように進路を示しています（4日午前9時45分発表）。

【台風15号】

■4日午前9時の実況

種別：台風

存在地域：種子島の南約90km

進行方向、速さ：北 30 km/h (16 kt)

中心気圧：1002 hPa

中心付近の最大風速：18 m/s (35 kt)

■4日午前10時の推定

種別：台風

存在地域：種子島の南南東約60km

進行方向、速さ：北 30 km/h (16 kt)

中心気圧：1002 hPa

中心付近の最大風速：18 m/s (35 kt)

■4日午後9時の予報

種別：台風

存在地域：日南市の東約50km

進行方向、速さ：北北東 20 km/h (10 kt)

中心気圧：1000 hPa

中心付近の最大風速：18 m/s (35 kt)

■5日午前9時の予報

種別：台風

存在地域：徳島県

進行方向、速さ：北東 25 km/h (14 kt)

中心気圧：1000 hPa

中心付近の最大風速：18 m/s (35 kt)

■6日午前9時の予報

種別：温帯低気圧

存在地域：日本の東

進行方向、速さ：東 35 km/h (20 kt)

中心気圧：1004 hPa

最新の情報を確認するようにしてください。

きょう4日（木）～あす5日（金）までの台風の進路予想と、雨・風のシミュレーションを画像で掲載しています。