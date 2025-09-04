バービー×PEACH JOHN新作♡「LuhuL dada」1年ぶり発売開始

PEACH JOHNとバービーによるコラボブランド「LuhuL dada（ルフルダダ）」から、約1年ぶりとなる待望の新作が登場します。今回のコレクションは、人気の「クイーンブラ」をはじめ、新型の「デコルテ貴婦人ブラ」やS～5Lまで幅広く揃う「ブラキャミソール」など、個性と実用性を兼ね備えたラインナップ。ユニークなネーミングにも注目です♡

クイーンブラ新デザインで背中まで美しく



人気シリーズ「クイーンブラ 背中で語らせて」が新デザインで登場。C～Hカップ、UB65～90まで揃う豊富なサイズ展開で、自分に合ったフィット感を選べます。

価格はC～Eカップ\3,900、F・Gカップ\4,200、Hカップや大きめアンダーは\4,500。透け感のあるリジッドレースや編み上げデザインが、背中まで美しいスタイルを演出します。

カラー：ブラック/ホワイト

ラディアンヌのオールインワンブラトップ♡理想の補正力と快適さを実現

新型「デコルテ貴婦人ブラ」で華やかに



新登場の「デコルテ貴婦人ブラ 高まる胸まあるく包み込んで」は、スーパー脇高設計で脇肉をやさしくカバーし、C～Hカップまで展開。

価格は\3,900～\4,500。花柄ジャカードとシアーネットを組み合わせた縦長カップや、中央のパールモチーフがラグジュアリー。デコルテをふっくら見せ、日常に華やかさを添えます。

カラー：ブラック/アイボリー

7サイズ展開の「だいじょうぶだぁキャミ」



「どんなときでもだいじょうぶだぁキャミソール」は、S～5Lまで対応の全7サイズ展開。ノンワイヤーで快適ながら、内蔵カップで美しいシルエットを叶えます。

価格はS～L\3,900、LL・3L\4,200、4L・5L\4,500。見せてもおしゃれなレーストリミングで、授乳期や日常使いにも頼れる1枚です。

カラー：ブラック/ベージュ

あなたらしさを輝かせる特別なランジェリー



「LuhuL dada」の新作は、女性の体型やライフスタイルに寄り添いながら、美しさを引き出すデザインが魅力。PEACH JOHN公式通販をはじめ、全国の店舗やZOZOTOWNなどで発売されます。

自分らしいランジェリーに出会えるチャンス♡ぜひチェックして、バービーが込めた“自分を好きになる下着”を体感してみてください。