「いつ髪の毛下がってくれますか？ww 立って抱きマンなので、鼻の穴や顎に刺さってかゆい」



【写真】見事に髪の毛が逆立っていますね〜！

yuiさん（ru_15.24）によるThreadsへの投稿が、子育て経験のあるママたちから注目されました。投稿の写真には、おでこ部分から頭頂部までの髪の毛が、にわとりのトサカのように逆立っている可愛い女の子の姿が。



「パイナップル！」

「まるでにわとり」

「スーパーサイヤ人」

「なかなかロックなヘアですね」



思わず二度見してしまう髪型に、感想を書き込む人が多数！



「うちの子もなっていました！」

「うちは半年くらいで落ち着きましたよ」

「1年くらいしたら自然と収まった」



さらにツリーには、子育て中の人や経験者から共感コメントと一緒に「我が子がリーゼントヘアだった頃」の写真が集まり、ほっこりとした世界が広がっています。



コメントを読んでいると、数人の先輩ママさんが「大泉門（※1）が閉じる頃には落ち着く」と書かれていましたが、赤ちゃんの髪が逆立つ現象は、髪の毛の細さから保水力がなく乾燥するので静電気が起きやすい、一本一本の髪の毛が軽く重力の影響を受けることなく立ったままになるなど、諸説あるようで、落ち着くまでにも個人差があるようです。



（※1 大泉門とは、赤ちゃんの頭のてっぺんにあり、骨と骨の間にできる隙間のことです。通常、生後1歳半くらいまでに自然に閉鎖しますが、閉じる時期にも個人差があるそうです）



ご主人と今は8カ月になる娘さん、猫2匹と暮らす投稿主のyuiさんに、詳しいお話を伺いました。



――娘さんの髪の毛は、いつ頃からトサカ状態に？



「娘は現在8カ月です。髪の毛が逆立って伸びている状態になったキッカケは、特になくて。髪の毛は、生まれた時からずっとこんな感じなんですよ。生まれつきなのかなと…。九州では『髪が逆立つ赤ちゃんは将来気が強くなる』と言われることもあるようで、ちょっと心配です（笑）」



――コメント欄には「落ち着くまで半年かかった」や「1年くらい」など、時期はさまざまでしたが、同じような状況の赤ちゃんも多そうですね！ ちなみに、娘ちゃんはまだまだ逆立っていますか？



「最近は、だいぶ落ち着いてきました！今は朝イチ、竹ぼうきのように爆発していますが、昼から自然と落ち着きます 」



――娘ちゃんを抱っこするとき、確かにちょうど顔周りに髪がきそうですね〜（笑）



「鼻に入ったり、顎に刺さってかゆかったり、目にも入るので…本当に大変です。痒いから顔をかく頻度が増えて、肌荒れしました。とにかく痒い！！（笑）」



――肌荒れするほど！！！



「はい（笑）」



――洗髪されて、乾かすと常にこんな状態に？



「お風呂あがって拭いた瞬間から、こんな感じになります。でも剛毛って感じではなくて」



――yuiさんご自身が赤ちゃんの頃こうだったとか、旦那様が…とか、そういうことはありますか？



「そういえば親戚の子どもは、こんな感じでトサカになってましたね…。なので、トサカな赤ちゃんには慣れていたというか…」



――今回いろんな反応がありましたね！



「コメントにリアルさを感じました！みなさん優しい反応や返信が多くてうれしかったです」



yuiさんも言う通り、優しさに溢れた声がいっぱいのこの投稿、リプライは、さまざまな“トサカ頭”の赤ちゃん祭りに！みんなとっても可愛く“逆立って”いるのが印象的でした。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・馬場 かやの）