広島へグルメ旅に行ってきた！ お好み焼きからはじまり牡蠣の食べ放題で締める充実ぶりに「うまそう」の声集まる
今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『「プチ広島グルメ旅行」』というゲストさんの動画です。
投稿者メッセージ（動画説明文より）
料理写真は全てネット掲載許可を頂いております。ありがとうございます。
広島へプチグルメ旅へ行ったという投稿者さん。広島グルメのスタートはお好み焼きです。
イカ、エビ、豚バラにお餅まで入って具沢山。お餅がよく伸びているお好み焼きは、パリパリ食感の麺と合わさって最後まで食べ飽きなかったとか。
お次は呉市の艦これ展へ。雨が結構降っていますが、おかげで混んでいなくて良いかもと。
艦これ展は映像作品もあったとのこと。プレイしていた当時の記憶が蘇りノスタルジックな気分に浸れたそうです。
艦これ展のあとは近くにあるカフェで、同行者と感想を言い合いながら休憩。はちみつがしっかりかかったソフトクリームは優しい味でした。
呉から広島市に戻ったらおやつにチーズケーキサンドをいただきます。しっとりとしたサブレとコクのあるチーズケーキの相性がバッチリだったそうです。
そして夜。広島グルメ旅のメインは牡蠣料理屋の「牡蠣ひよっこ商店」さん。
食べ放題のお店だそうで、メニューにあるものを一通り注文。どれも牡蠣の旨味が味わえて美味しかったとのこと。
数ある牡蠣料理の中で気に入ったのはカキフライ。サクサク＆ジューシーで何度もリピートしたそうです。
最後は豆乳鍋と雑炊で締めました。
次々と登場する美味しそうなメニューに「うまそう」「いいなあ！」の声が寄せられたグルメ旅。お店の詳細に興味を持たれた方はどうぞ動画をご視聴ください。取り上げた以外の牡蠣メニューも登場します。
視聴者のコメント
・美味しそう
・身が立派でいいな
・おいしいカキフライは、格段にスープがジューシーよね
・相変わらず健啖家だけど旅行なんだからこれぐらい食いたい気持ちはいつもある
・あっさり動画だけど楽しかった(小並感)
・ヤギちゃんが満足そうで良かった