気象庁は4日午前9時45分、台風15号に関する情報第3号を発表した。台風15号は種子島の南約90を1時間におよそ30の速さで北へ進んでいる。

台風15号は4日午前9時には種子島の南約90の北緯29度50分、東経131度05分にあって、1時間におよそ30の速さで北へ進んでいる。中心の気圧は1002ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18、最大瞬間風速は25で中心の東側330以内と西側165以内では風速15以上の強い風が吹いている。

4日午前10時には、種子島の南南東約60の北緯30度05分、東経131度10分にあって、1時間におよそ30の速さで北へ進んでいるものと推定される。中心の気圧は1002ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18、最大瞬間風速は25で中心の東側330以内と西側165以内では風速15以上の強い風が吹いているものと推定される。

台風の中心は、12時間後の4日午後9時には日南市の東約50の北緯31度40分、東経131度55分を中心とする半径65の円内に達する見込み。中心の気圧は1000ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18、最大瞬間風速は25が予想される。

24時間後の5日午前9時には徳島県の北緯33度50分、東経134度05分を中心とする半径95の円内に達する見込み。中心の気圧は1000ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18、最大瞬間風速は25が予想される。

台風はこの後、温帯低気圧に変わり、48時間後の6日午前9時には日本の東の北緯33度40分、東経143度40分を中心とする半径210の円内に達する見込み。中心の気圧は1004ヘクトパスカルが予想される。

なお、台風や温帯低気圧の中心が予報円に入る確率は70％。

