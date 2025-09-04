目黒蓮、サングラス×秋の装い 『Zoff』新広告クリエイティブに登場
9人組グループ・Snow Manの目黒蓮が、グローバルブランドアンバサダーを務めるメガネブランド『Zoff（ゾフ）』の新広告クリエイティブに登場。サングラス×秋の装い姿を公開した。
【画像】これはほしい！「Zoff×目黒蓮オリジナルアイウェアスタンド」
今回の新クリエイティブのキーメッセージは、「めのため、未来のため」。紫外線を100％カットするサングラスを“サンカットグラス”と名付け、目黒が秋の装いに合わせて軽やかにかけこなす姿を通じて、“夏だけでなく、秋や冬も紫外線から目を守りながら、サングラスを楽しむライフスタイル”を提案している。また、一部のZoff店舗（5店舗）では、新ビジュアルによるウィンドウ装飾を展開予定となっている。
また、秋の新広告クリエイティブ公開を記念し、「Zoff×目黒蓮 オリジナルアイウェアスタンド」が抽選で3000名に当たるキャンペーンを実施する。
