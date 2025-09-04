【U23アジアカップ】B組日本は白星スタート アフガニスタンに3得点 次戦ミャンマー戦
◇AFC U23アジアカップ 2026予選（3日〜9日)
各グループの1位になった11チームと各グループ2位の成績上位の4チームが、本大会に進出できる予選。グループBの日本は、ミャンマーで行われる予選3試合に参加。初戦はアフガニスタンと対戦しました。
日本は、FW新川志音選手（サガン鳥栖U-18）、MF名和田我空選手（ガンバ大阪）、FW後藤啓介選手（シントトロイデンVV／ベルギー)がゴールを決め3−0で勝利。同組のミャンマーとクウェートが引き分けたため、首位スタートとなっています。第2戦では開催国のミャンマーと対戦します。
その他の組では、グループAのヨルダン、グループDのオーストラリア、グループHのカタール、グループIのUAEは2ケタ得点を奪う大勝。グループEのウズベキスタン、グループIのイラン、グループJの韓国も勝利を飾っています。
【予選第1戦結果】
◆グループA
ヨルダン 11−0 ブータン
トルクメニスタン 5−1 チャイニーズ・タイペイ
◆グループB
日本 3−0 アフガニスタン
クウェート 0−0 ミャンマー
◆グループC
ベトナム 2−0 バングラデシュ
イエメン 2−1 シンガポール
◆グループD
中国 2−1 東ティモール
オーストラリア 14−0 北マリアナ諸島
◆グループE
キルギス 2−1 パレスチナ
ウズベキスタン 4−0 スリランカ
◆グループF
タイ 6−0 モンゴル
レバノン 1−0 マレーシア
◆グループG
カンボジア 0−0 オマーン
イラク 8−1 パキスタン
◆グループH
カタール 13−0 ブルネイ
インド 2−0 バーレーン
◆グループI
UAE 13−0 グアム
イラン 4−0 ホンコン・チャイナ
◆グループJ
インドネシア 0−0 ラオス
韓国 5−0 マカオ
タジキスタン 4−0 ネパール
シリア 2−1 フィリピン