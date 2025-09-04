◇AFC U23アジアカップ 2026予選（3日〜9日)

各グループの1位になった11チームと各グループ2位の成績上位の4チームが、本大会に進出できる予選。グループBの日本は、ミャンマーで行われる予選3試合に参加。初戦はアフガニスタンと対戦しました。

日本は、FW新川志音選手（サガン鳥栖U-18）、MF名和田我空選手（ガンバ大阪）、FW後藤啓介選手（シントトロイデンVV／ベルギー)がゴールを決め3−0で勝利。同組のミャンマーとクウェートが引き分けたため、首位スタートとなっています。第2戦では開催国のミャンマーと対戦します。

その他の組では、グループAのヨルダン、グループDのオーストラリア、グループHのカタール、グループIのUAEは2ケタ得点を奪う大勝。グループEのウズベキスタン、グループIのイラン、グループJの韓国も勝利を飾っています。

【予選第1戦結果】

◆グループA

ヨルダン 11−0 ブータン

トルクメニスタン 5−1 チャイニーズ・タイペイ

◆グループB

日本 3−0 アフガニスタン

クウェート 0−0 ミャンマー

◆グループC

ベトナム 2−0 バングラデシュ

イエメン 2−1 シンガポール

◆グループD

中国 2−1 東ティモール

オーストラリア 14−0 北マリアナ諸島

◆グループE

キルギス 2−1 パレスチナ

ウズベキスタン 4−0 スリランカ

◆グループF

タイ 6−0 モンゴル

レバノン 1−0 マレーシア

◆グループG

カンボジア 0−0 オマーン

イラク 8−1 パキスタン

◆グループH

カタール 13−0 ブルネイ

インド 2−0 バーレーン

◆グループI

UAE 13−0 グアム

イラン 4−0 ホンコン・チャイナ

◆グループJ

インドネシア 0−0 ラオス

韓国 5−0 マカオ

◆グループKタジキスタン 4−0 ネパールシリア 2−1 フィリピン